Tristeza en el mundo del espectáculo: murió actor que se lució en Los Roldán y Todo x 2 pesos, entre otros
Profundo pesar en la escena artística: murió el actor, director y docente Isaac Eisen, “El Fenómeno”.
La Asociación Argentina de Actores confirmó este domingo el fallecimiento de Isaac Eisen, reconocido actor, director y docente con una extensa y versátil trayectoria en cine, teatro, televisión, radio y publicidad. Tenía 74 años.
“Despedimos con profundo pesar al actor, director y docente Isaac Eisen, conocido también como ‘El Fenómeno’”, expresó el sindicato en un comunicado, y envió sus condolencias “a sus amistades y a las personas que compartieron con él el camino artístico”.
Su nombre real era Isaac Abraham Ponimunski, nacido el 2 de julio de 1951. Su muerte se produjo el 23 de noviembre de 2025. Formado en la Escuela Nacional de Arte Dramático, Eisen continuó perfeccionándose en seminarios con maestros de la talla de Raúl Serrano, Ricky Pashkus, Dorys Petroni y Susana Taubert, un recorrido que cimentó su sello personal en los escenarios.
Una trayectoria teatral intensa y comprometida
Eisen desarrolló una presencia constante en el teatro argentino. Integró el elenco del Teatro San Martín y de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, dos instituciones centrales de la escena nacional.
Durante más de diez años coordinó los grupos de teatro leído “Lector” y “Nuevas Fantasías”, impulsando espacios de formación y lectura dramatizada.
Como actor, participó en una amplia variedad de obras, entre ellas:
El descenso, Un guapo del 900, Los siete locos, Nube de juguete, Concierto de aniversario, Papi o mami, Office, Diva, ¿Desea agrandar el menú?, Yerma, La pulga en la oreja, Poder, apogeo y escándalos del Coronel Dorrego, ¿Qué ves cuando te ves?, entre muchas otras.
También se destacó como autor y director, con títulos como Llamada en espera, La travesía del tiempo, El llanto de las ballenas y El Off, que llevaron su mirada creativa a distintos escenarios.
Presencia en televisión, cine y radio
Su trabajo se extendió al mundo audiovisual, donde participó en ficciones de televisión y plataformas como Rémoras, ATAV, De fulanas y menganas, Influencers, Alta Comedia, Muñeca brava, Costumbres argentinas, Gasalla en Libertad, Mosca y Smith, Los Roldán, El sodero de mi vida, Cosecharás tu siembra, Soy Gitano y Todo x 2 pesos.
En cine, actuó en Titanes en el ring contraataca, La Rosales, El corte, La historia en la arena, ¿Quién quiere casarse con un astronauta?, Zatti, hermano nuestro, entre otros títulos.
Su voz también formó parte del radioteatro nacional, participando en ciclos de Radio Municipal, Radio Provincia y Las dos carátulas de Radio Nacional.
Además de su trabajo como actor, Eisen se desempeñó en publicidad, fue animador de eventos y dedicó años a la docencia, formando nuevas generaciones de intérpretes.
La comunidad artística despide hoy a un creador incansable, respetado y querido, cuya entrega y talento quedarán grabados en la memoria del público y de sus colegas.
