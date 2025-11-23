Tristeza en el mundo del espectáculo: murió actor que se lució en Los Roldán y Todo x 2 pesos, entre otros

Como actor, participó en una amplia variedad de obras, entre ellas:

El descenso, Un guapo del 900, Los siete locos, Nube de juguete, Concierto de aniversario, Papi o mami, Office, Diva, ¿Desea agrandar el menú?, Yerma, La pulga en la oreja, Poder, apogeo y escándalos del Coronel Dorrego, ¿Qué ves cuando te ves?, entre muchas otras.

También se destacó como autor y director, con títulos como Llamada en espera, La travesía del tiempo, El llanto de las ballenas y El Off, que llevaron su mirada creativa a distintos escenarios.

Presencia en televisión, cine y radio

Su trabajo se extendió al mundo audiovisual, donde participó en ficciones de televisión y plataformas como Rémoras, ATAV, De fulanas y menganas, Influencers, Alta Comedia, Muñeca brava, Costumbres argentinas, Gasalla en Libertad, Mosca y Smith, Los Roldán, El sodero de mi vida, Cosecharás tu siembra, Soy Gitano y Todo x 2 pesos.

En cine, actuó en Titanes en el ring contraataca, La Rosales, El corte, La historia en la arena, ¿Quién quiere casarse con un astronauta?, Zatti, hermano nuestro, entre otros títulos.

Su voz también formó parte del radioteatro nacional, participando en ciclos de Radio Municipal, Radio Provincia y Las dos carátulas de Radio Nacional.

Además de su trabajo como actor, Eisen se desempeñó en publicidad, fue animador de eventos y dedicó años a la docencia, formando nuevas generaciones de intérpretes.

La comunidad artística despide hoy a un creador incansable, respetado y querido, cuya entrega y talento quedarán grabados en la memoria del público y de sus colegas.