Jair Bolsonaro quedó al borde de ir a la cárcel tras un fallo de la Corte Suprema de Brasil

Jair Bolsonaro seguirá con prisión domiciliaria por "riesgo de fuga"

El presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, rechazó el lunes la petición de la defensa del ex presidente de ese país, Jair Bolsonaro, y se negó a revocar la prisión domiciliaria que está cumpliendo al entender que existe un riesgo de fuga real.

"La condena del reo Jair Messias Bolsonaro a pena de privación de libertad de 27 años y 3 meses en régimen inicial" de prisión domiciliaria, se mantiene por el "temor fundado de fuga del reo".