La vez que Pepe Mujica habló de sus años de cárcel con C5N: "Aprendí a no cultivar el odio"

En una entrevista con C5N, el exmandatario uruguayo dialogó con Lautaro Maislin sobre el aprendizaje que le significó la prisión y cómo adquirió "un enorme amor por la vida". En este sentido, deslizó: "A la larga fueron los años que más me enseñaron, porque el hombre aprende más del dolor que de la bonanza, siempre que no lo destruya, ese es el peligro".

Seguidamente, reconoció: "Estuve medio sonado del balero, imaginaba cosas, andaba tan mal que me agarró una psiquiatra y yo cuando la vi estaba perdido. Me dieron un montón de pastillas y las tiró al diablo. Pero logró una cosa: me dejaron leer ciencia y ahí yo llevaba siete años sin libros".

"Me puse a leer química, física y escribir, y este trabajito de escribir me ayudó a acomodar la sabiola y tan mal no me fue", contó. "Tal vez sigo siendo un tipo soñador y utópico, pero no tengo odio. Yo aprendí a no cultivar el odio, porque el odio te lleva de la mano del fanatismo y eso es ceguera", se sinceró.

"Ando con una mochila a cuestas de recuerdos, pero no son cuentas para correr. No usé el poder para perseguir a nadie", aseguró.

pepe mujica con lautaro maislin.mp4

Sin lugar a dudas, Mujica se convirtió en una figura respetada por su estilo de vida austero, su discurso llano y su coherencia ideológica, que no serán fácilmente olvidables.