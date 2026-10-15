Nuevo paso diplomático: Estados Unidos retiró las sanciones económicas contra Jorge Rodríguez
El Gobierno de Estados Unidos levantó oficialmente las sanciones económicas contra el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
En un claro gesto hacia la profundización de las relaciones bilaterales con Venezuela, el Gobierno de los Estados Unidos levantó oficialmente las sanciones económicas individuales que pesaban sobre Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y referente central en las mesas de negociación con la oposición.
La decisión fue formalizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, retirando a Rodríguez de la lista de personas bloqueadas en la que permanecía desde septiembre de 2018. El movimiento replica la medida adoptada el pasado 1 de abril, cuando Washington retiró de ese mismo listado a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Un actor clave en el esquema legislativo y de negociación
La resolución sobre el titular del Parlamento venezolano coincide con un periodo de fluidas conversaciones entre el oficialismo y sectores de la oposición liderados por Dinorah Figuera, bajo la mirada atenta de Washington para avanzar en reformas institucionales y garantías de cara a próximos compromisos electorales.
A su vez, desde la conducción de la Asamblea Nacional, Rodríguez ha impulsado el tratamiento de marcos regulatorios destinados a fomentar el ingreso de inversiones privadas y extranjeras, con foco en el desarrollo de áreas económicas estratégicas.
Un giro en la agenda bilateral entre Washington y Caracas
El levantamiento de la medida se enmarca en la reestructuración del vínculo diplomático y económico promovido por la Administración del presidente Donald Trump tras la asunción de Delcy Rodríguez en la presidencia encargada en enero de 2026.
A lo largo del año, la relación bilateral mutó desde el enfrentamiento directo hacia un esquema de cooperación pragmática en materia energética, inversión financiera y recuperación de infraestructura. Entre los hitos recientes del acercamiento figuran:
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Cumbre en la ONU: La reunión bilateral celebrada en septiembre en Nueva York entre Donald Trump y Delcy Rodríguez durante la Asamblea General.
Apertura petrolera: El cierre de acuerdos comerciales para ampliar la participación de operadoras estadounidenses en la industria hidrocarburífera venezolana.
Flexibilización financiera: La autorización gradual de operaciones comerciales clave para oxigenar la economía del país caribeño.
Pese a que la OFAC no fundamentó de forma explícita las razones del levantamiento, la decisión sobre una de las máximas figuras del poder institucional venezolano representa uno de los cambios más representativos en la estrategia diplomática de los Estados Unidos hacia el proceso de transición en Caracas.
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