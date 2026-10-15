Nuevo paso diplomático: Estados Unidos retiró las sanciones económicas contra Jorge Rodríguez

A lo largo del año, la relación bilateral mutó desde el enfrentamiento directo hacia un esquema de cooperación pragmática en materia energética, inversión financiera y recuperación de infraestructura. Entre los hitos recientes del acercamiento figuran:

Cumbre en la ONU: La reunión bilateral celebrada en septiembre en Nueva York entre Donald Trump y Delcy Rodríguez durante la Asamblea General.

Apertura petrolera: El cierre de acuerdos comerciales para ampliar la participación de operadoras estadounidenses en la industria hidrocarburífera venezolana.

Flexibilización financiera: La autorización gradual de operaciones comerciales clave para oxigenar la economía del país caribeño.

Pese a que la OFAC no fundamentó de forma explícita las razones del levantamiento, la decisión sobre una de las máximas figuras del poder institucional venezolano representa uno de los cambios más representativos en la estrategia diplomática de los Estados Unidos hacia el proceso de transición en Caracas.