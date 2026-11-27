Estados Unidos publicó archivos desclasificados sobre Pie Grande y después los borró: ¿se develó el misterio?
Hay quien lo llama el Yeti y quien se refiere a él como Pie Grande, pero una cosa es segura: hace años que el público quiere saber dónde vive si es que existe.
Ya sea por accidente o a propósito, el Servicio Forestal de los Estados Unidos (SFEU) mostró por un breve lapso de tiempo sus "pruebas" sobre la existencia del Yeti, o Pie Grande, al desclasificar una serie de archivos esta semana con el título de "Expedientes sobre el Bigfoot/Sasquatch".
Con ese nombre era cuestión de horas para que la carpeta de archivos se volviera viral, por increíble que parezca, más rápido que los mails del caso Jeffrey Epstein, que fueron liberados en enero de este año por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
También llamado Yeti -y muchas veces confundido con el Abominable Hombre de las Nieves- la criatura bípeda, peluda y elusiva conocida como Pie Grande o Sasquatch sería habitante de las zonas más templadas y agrestes del norte de los Estados Unidos, como una leyenda heredada de los pueblos originarios de la zona de los Grandes Lagos.
Lo más curioso del caso fue que luego de un rato los usuarios reportaron que el sitio del Servicio Forestal estaba bloqueado, lo que generó suspicacias en la opinión pública, sobre todo después de que el Pentágono compartiera una nueva tanda de desclasificación de Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI).
Sin embargo, los relatos sobre avistamientos de Pie Grande no necesitan la autorización del Gobierno Federal de los Estados Unidos para surgir e instalarse en el imaginario popular: en 2021 se hizo viral el testimonio de alguien en Michigan que dijo haber capturado una imagen de la criatura, que se asemeja a un simio de gran porte.
Horas atrás el SFEU publicó un informe que data de 1982 sobre el hallazgo de unas huellas en la cuenca de Mill Creek, en el Bosque Nacional de Umatilla, que se extiende por las montañas Blue del noreste de Oregón y del sureste del estado de Washington, en el noroeste del país.
Ese informe contenía fotos en blanco y negro, borrosas pero útiles para determinar que "las huellas no parecen haber sido hechas por un ser bípedo de más de 136 kilos", según reportó el sitio IFL Science antes de que desapareciera el archivo online.
"Si las huellas fueron falsificadas, alguien se tomó muchísimas molestias y prestó mucha atención a los detalles. Las marcas en el pie serían muy difíciles de duplicar. Parecen muy naturales", compartieron desde el sitio cuyos especialistas sospecharon que "para hacer los pies 'falsos' se habría tenido que usar un molde de un pie real".
En la misma tanda de archivos había un reporte de 1980 sobre una criatura que "gruñía" en Petty Creek, estado de Montana, también en el norte de Estados Unidos.
Allí un grupo de personas reportó su avistaje: "Al principio pensamos que se trataba de un oso muy grande, pero los osos no caminan solo sobre sus patas traseras en distancias cortas y normalmente arrastrarían un cadáver de ese tamaño. Fuera lo que fuese, había levantado al alce entero del suelo".
El grupo siguió los pasos de la criatura unos 800 metros y notó que "había pisado un tronco de 3 pies de diámetro que yacía en el suelo, y sobre el tronco, en la nieve, pudimos ver dónde se habían arrastrado los cuernos".
Después de un rato los aventureros entraron en razones y desistieron de la marcha hacia lo desconocido.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario