Horas atrás el SFEU publicó un informe que data de 1982 sobre el hallazgo de unas huellas en la cuenca de Mill Creek, en el Bosque Nacional de Umatilla, que se extiende por las montañas Blue del noreste de Oregón y del sureste del estado de Washington, en el noroeste del país.

Ese informe contenía fotos en blanco y negro, borrosas pero útiles para determinar que "las huellas no parecen haber sido hechas por un ser bípedo de más de 136 kilos", según reportó el sitio IFL Science antes de que desapareciera el archivo online.

"Si las huellas fueron falsificadas, alguien se tomó muchísimas molestias y prestó mucha atención a los detalles. Las marcas en el pie serían muy difíciles de duplicar. Parecen muy naturales", compartieron desde el sitio cuyos especialistas sospecharon que "para hacer los pies 'falsos' se habría tenido que usar un molde de un pie real".

En la misma tanda de archivos había un reporte de 1980 sobre una criatura que "gruñía" en Petty Creek, estado de Montana, también en el norte de Estados Unidos.

Allí un grupo de personas reportó su avistaje: "Al principio pensamos que se trataba de un oso muy grande, pero los osos no caminan solo sobre sus patas traseras en distancias cortas y normalmente arrastrarían un cadáver de ese tamaño. Fuera lo que fuese, había levantado al alce entero del suelo".

El grupo siguió los pasos de la criatura unos 800 metros y notó que "había pisado un tronco de 3 pies de diámetro que yacía en el suelo, y sobre el tronco, en la nieve, pudimos ver dónde se habían arrastrado los cuernos".

Después de un rato los aventureros entraron en razones y desistieron de la marcha hacia lo desconocido.