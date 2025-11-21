Tras pasar a disponibilidad, la policía tiktokera comenzó a vender contenido en OnlyFans

"Cuando se filtre un video mío XXX no se acaba mi vida... ese día empieza mi carrera", escribió la por ahora expolicía en una cuenta de Instagram,

image

Nicole V. ya había estado de licencia por “estatus convulsivo” mientras esperaba la evaluación de una junta médica. En redes sociales, acumula más de 100 mil seguidores entre TikTok e Instagram, donde se la ve jugando al pool con otra mujer, usando esposas simulando “arrestos” y haciendo poses y bailes sugestivos. Algunos de estos clips superan el millón de visualizaciones.

Trascendió además que la oficial mantiene una cuenta en OnlyFans, plataforma de contenido para adultos, donde se describe como “oficial de la policía argentina, morocha y con sólo 20 años, pero con un costado secreto”. Allí aclara: “El uniforme me da autoridad, pero mi lado más atrevido es el que vas a disfrutar en este espacio privado”.