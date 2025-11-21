Zelenski quedó arrinconado por Estados Unidos: "Ucrania se enfrenta a perder la dignidad o a un socio clave"

Por eso el mandatario ucraniano reconoció que las opciones del país son "o afrontar los difíciles 28 puntos, o un invierno extremadamente difícil", dando a entender que Estados Unidos cambió su rol de aliado por el de broker del Kremlin.

"Hay un momento en la vida de toda nación en que todos necesitan hablar con honestidad, con calma, sin especulaciones, rumores ni chismes, sin nada superfluo. Como siempre intento hablarles", reconoció al inicio de su mensaje el presidente de Ucrania después de casi cuatro años de ataques constantes de Rusia por vía aérea y terrestre.

trump Zelenski

El acuerdo de "paz" orquestado entre Donald Trump y Vladimir Putin también establece el compromiso de que no ingresen tropas de la OTAN en Ucrania, y a cambio el Kremlin aceptaría las condiciones de seguridad propuestas por la Casa Blanca (aunque no se conocen los términos de ese punto).

Al recibir el plan de 28 puntos Zelenski había asegurado que "bajo ningún concepto" le daría "al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz", pero este viernes llevó su postura a un lugar más conciliador.

Rusia inició en febrero de 2022 su invasión al este de Ucrania, en especial a la región del Donbás, y volvió sobre Crimea, el territorio que anexó en 2014 tras una invasión similar.

Ucrania tiene reservas de tierras raras que guarda bajo su superficie: se calcula que hay miles de yacimientos de minerales como el escandio (Sc), el itrio (Y), el lantano (La), el cerio (Ce), el praseodimio (Pr), el neodimio (Nd), el prometio (Pm), el samario (Sm), el europio (Eu), el gadolinio (Gd), el terbio (Tb), el disprosio (Dy), el holmio (Ho), el erbio (Er), el tulio (Tm), el iterbio (Yb) y el lutecio (Lu).