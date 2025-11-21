Zelenski quedó arrinconado por Estados Unidos: "Ucrania se enfrenta a perder la dignidad o a un socio clave"
Después de tres años de ataques de Rusia, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reconoció el limitado campo de acción por el ultimátum de Donald Trump.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reconoció este viernes que el país está entre "perder la dignidad o arriesgarse a perder un socio clave" tras recibir el plan de 28 puntos que le presentó Donald Trump para terminar con los ataques de Rusia después de casi cuatro años de invasión.
"Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Ahora la presión sobre Ucrania es una de las más difíciles. Ahora Ucrania puede encontrarse ante una elección muy difícil: o perder la dignidad, o arriesgarse a perder un socio clave", sentenció el mandatario en un mensaje pregrabado.
Zelenski tiene en su haber varios encuentros con Donald Trump en la Casa Blanca, que terminaron en episodios ridículos porque no usó un traje o en negociaciones agresivas en las que el presidente de los Estados Unidos reclamó que Ucrania ceda territorio ante Rusia.
De hecho, el plan de 28 puntos que Trump le impuso a Ucrania fue confeccionado nada menos que con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, e incluye cuestiones como renunciar a los reclamos territoriales de la península de Crimea y la región del Donbás, reducir sus Fuerzas Armadas al 50% y declarar el ruso como idioma oficial.
A mediados de 2025 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la firma de un acuerdo con Kiev, justamente para la explotación de minerales en Ucrania con la explicación de que sería beneficioso para el país la reconstrucción una vez que se lograra la paz.
Por eso el mandatario ucraniano reconoció que las opciones del país son "o afrontar los difíciles 28 puntos, o un invierno extremadamente difícil", dando a entender que Estados Unidos cambió su rol de aliado por el de broker del Kremlin.
"Hay un momento en la vida de toda nación en que todos necesitan hablar con honestidad, con calma, sin especulaciones, rumores ni chismes, sin nada superfluo. Como siempre intento hablarles", reconoció al inicio de su mensaje el presidente de Ucrania después de casi cuatro años de ataques constantes de Rusia por vía aérea y terrestre.
El acuerdo de "paz" orquestado entre Donald Trump y Vladimir Putin también establece el compromiso de que no ingresen tropas de la OTAN en Ucrania, y a cambio el Kremlin aceptaría las condiciones de seguridad propuestas por la Casa Blanca (aunque no se conocen los términos de ese punto).
Al recibir el plan de 28 puntos Zelenski había asegurado que "bajo ningún concepto" le daría "al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz", pero este viernes llevó su postura a un lugar más conciliador.
Rusia inició en febrero de 2022 su invasión al este de Ucrania, en especial a la región del Donbás, y volvió sobre Crimea, el territorio que anexó en 2014 tras una invasión similar.
Ucrania tiene reservas de tierras raras que guarda bajo su superficie: se calcula que hay miles de yacimientos de minerales como el escandio (Sc), el itrio (Y), el lantano (La), el cerio (Ce), el praseodimio (Pr), el neodimio (Nd), el prometio (Pm), el samario (Sm), el europio (Eu), el gadolinio (Gd), el terbio (Tb), el disprosio (Dy), el holmio (Ho), el erbio (Er), el tulio (Tm), el iterbio (Yb) y el lutecio (Lu).
