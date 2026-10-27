Quién es el primo de Flávio Bolsonaro que vive en Puerto Iguazú
Leonardo Rodrigues de Jesus está instalado en Misiones desde hace más de un año. Una frase suya aumentó los rumores en medio de la confusión.
En medio de las especulaciones por la posible presencia de Flávio Bolsonaro en Argentina, autoridades de Puerto Iguazú alertaron sobre una confusión por la estadía de un integrante de la misma familia en la ciudad misionera. Se trata de Leonardo Rodrigues de Jesus, sobrino político del expresidente Jair Bolsonaro y primo del senador brasileño.
Leonardo Rodrigues de Jesus, conocido públicamente como Léo Índio, tiene 43 años y vive desde hace aproximadamente un año y ocho meses en Puerto Iguazú. Su llegada a Argentina se produjo mientras enfrentaba una investigación por los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023 en Brasilia, por los que la Justicia de su país ordenó su prisión preventiva.
El concejal de Puerto Iguazú, Alejandro Verón, sugirió que las especulaciones que trascendieron este martes podrían haberse originado por una equivocación entre ambos familiares. “Puede ser una confusión. Hay un familiar de Bolsonaro alojado en Iguazú”, explicó durante una entrevista radial.
En medio de los rumores, Léo Índio compartió en Instagram una publicación que afirmaba que su primo Flávio había escapado de Brasil y viajado a Estados Unidos tras cruzar por Misiones. El brasileño acompañó el contenido con la frase "Brasil no es un país seguro para las personas buenas", escrita en portugués.
Quién es Léo Índio y qué vínculo tiene con los Bolsonaro
Leonardo Rodrigues de Jesus es hijo de una hermana de Rogéria Nantes Braga, primera esposa de Jair Bolsonaro. Por esa rama familiar es primo hermano de Flávio, Carlos y Eduardo Bolsonaro, hijos del expresidente.
Conocido públicamente como Léo Índio, en 2022 fue elegido concejal suplente en Cascavel, una ciudad del estado brasileño de Paraná situada a unos 164 kilómetros de la Triple Frontera. Sin embargo, su nombre adquirió mayor notoriedad a partir de los episodios registrados en Brasilia a comienzos del año siguiente.
El 8 de enero de 2023, varias personas ingresaron a las sedes del Congreso, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio del Planalto, donde funciona la Presidencia brasileña después de la derrota electoral de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
De qué delitos se lo acusa en Brasil
La Procuraduría General de la República de Brasil acusó a Léo Índio de haber participado en los hechos y le atribuyó cinco delitos. Entre ellos figuran el intento de golpe de Estado, la asociación criminal armada, la abolición violenta del Estado democrático de derecho y los daños al patrimonio público.
En abril de 2025, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes dispuso su prisión preventiva. Para entonces, Rodrigues de Jesus ya se encontraba en Argentina y había iniciado gestiones para obtener protección internacional.
El propio Léo Índio defendió su decisión de abandonar Brasil y negó haber intervenido en los hechos. En una entrevista publicada por La Voz de Misiones en septiembre de 2026, sostuvo que era víctima de una persecución política y responsabilizó a infiltrados por los episodios de violencia.
Su vida en Misiones y el pedido de ayuda a Javier Milei
Durante su estadía en Puerto Iguazú, el brasileño intentó conseguir respaldo del gobierno del presidente Javier Milei para resolver su situación migratoria y la de otros compatriotas que dejaron Brasil por causas judiciales relacionadas con los hechos de enero de 2023.
En septiembre de 2026, contó que había preparado una carta dirigida al Presidente para solicitar una respuesta a los trámites de refugio de unos 300 ciudadanos brasileños. Según sus declaraciones, más de cien se instalaron en Puerto Iguazú y otros se distribuyeron en distintas localidades del país.
Léo Índio aseguró que cuenta con una autorización provisoria que debe renovar cada 90 días mientras la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) analiza su solicitud. También señaló que la falta de una resolución definitiva complica sus posibilidades de conseguir trabajo. Para mantenerse, explicó que realizó tareas de seguridad, pintura, cocina y reparto de comida.
En la carta dirigida a Milei, además, advirtió que 62 integrantes del grupo tenían pedidos de extradición y reclamó que sus expedientes fueran tratados con urgencia. Su objetivo, según explicó, era conseguir una solución para los brasileños que buscaban permanecer en Argentina.
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