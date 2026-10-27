Quién es el primo de Flávio Bolsonaro que vive en Puerto Iguazú

Conocido públicamente como Léo Índio, en 2022 fue elegido concejal suplente en Cascavel, una ciudad del estado brasileño de Paraná situada a unos 164 kilómetros de la Triple Frontera. Sin embargo, su nombre adquirió mayor notoriedad a partir de los episodios registrados en Brasilia a comienzos del año siguiente.

El 8 de enero de 2023, varias personas ingresaron a las sedes del Congreso, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio del Planalto, donde funciona la Presidencia brasileña después de la derrota electoral de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

De qué delitos se lo acusa en Brasil

Léo Índio se fue de Brasil y vive en Misiones

La Procuraduría General de la República de Brasil acusó a Léo Índio de haber participado en los hechos y le atribuyó cinco delitos. Entre ellos figuran el intento de golpe de Estado, la asociación criminal armada, la abolición violenta del Estado democrático de derecho y los daños al patrimonio público.

En abril de 2025, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes dispuso su prisión preventiva. Para entonces, Rodrigues de Jesus ya se encontraba en Argentina y había iniciado gestiones para obtener protección internacional.

Léo Índio con Jair Bolsonaro

El propio Léo Índio defendió su decisión de abandonar Brasil y negó haber intervenido en los hechos. En una entrevista publicada por La Voz de Misiones en septiembre de 2026, sostuvo que era víctima de una persecución política y responsabilizó a infiltrados por los episodios de violencia.

Su vida en Misiones y el pedido de ayuda a Javier Milei

Durante su estadía en Puerto Iguazú, el brasileño intentó conseguir respaldo del gobierno del presidente Javier Milei para resolver su situación migratoria y la de otros compatriotas que dejaron Brasil por causas judiciales relacionadas con los hechos de enero de 2023.

En septiembre de 2026, contó que había preparado una carta dirigida al Presidente para solicitar una respuesta a los trámites de refugio de unos 300 ciudadanos brasileños. Según sus declaraciones, más de cien se instalaron en Puerto Iguazú y otros se distribuyeron en distintas localidades del país.

Léo Índio aseguró que cuenta con una autorización provisoria que debe renovar cada 90 días mientras la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) analiza su solicitud. También señaló que la falta de una resolución definitiva complica sus posibilidades de conseguir trabajo. Para mantenerse, explicó que realizó tareas de seguridad, pintura, cocina y reparto de comida.

En la carta dirigida a Milei, además, advirtió que 62 integrantes del grupo tenían pedidos de extradición y reclamó que sus expedientes fueran tratados con urgencia. Su objetivo, según explicó, era conseguir una solución para los brasileños que buscaban permanecer en Argentina.