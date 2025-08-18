De hecho, la historia de todas las personas involucradas con los Zizians podría resumirse en un mismo patrón. Individuos en apariencia exitosos dentro del mundo de la informática y la tecnología, que terminan influenciados por foros y blogs racionalistas. Allí experimentan un profundo desencanto, provocado por la falta de sensibilidad hacia las personas transgénero y los animales, al tiempo que se sienten excluidos de una sociedad regida por una economía injusta y una Silicon Valley obsesionada únicamente con el desarrollo de la inteligencia artificial.

Se trata de un colectivo compuesto mayoritariamente por personas trans o no-binarias racionalistas y anarcoveganas. Incluso dentro de círculos racionalistas se les considera radicales o un culto del fin del mundo.

Además de sus ideas sobre la IA y cómo es un peligro existencial para la humanidad, también consideran que los hemisferios del cerebro tienen diferentes géneros y pueden tener intereses en conflictos. Eso los llevaron a practicar sueño unihemisférico, una forma de deprivación del sueño donde medio cerebro permanece dormido y el otro despierto, lo cual considera que les ayuda a su causa. Pero no es algo que suela salir bien. Un miembro del grupo, de nombre Maia Pasek, se suicidó en 2018 a causa de la práctica del sueño unihemisférico. Según LaSota, esto no solo se debió a que no practicara correctamente esta clase de ejercicio, sino que además demuestra su efectividad, ya que, según LaSota, “el lado femenino de Pasek era suicida a causa de los dolores de ser trans”.

Y pronto los Zizians comenzaron a verse involucrados en al menos otras seis muertes, Tras un periodo viviendo en un motor-home, hacia finales de la década de 2010 los Zizians optaron por mudarse a remolques y camiones de carga adaptados. En ese contexto, Curtis Lind —un jubilado que operaba un terreno en Vallejo, California— les ofreció reubicarse allí.

secta tecnologica sillicon valey

La convivencia transcurrió sin mayores sobresaltos hasta la pandemia. Los Zizian presuntamente dejaron de pagar el alquiler y pusieron candados en remolques de otros inquilinos. Lind demandó al grupo por el retraso del alquiler y un miembro del grupo le amenazó con un cuchillo.

Dos años después, el 15 de noviembre de 2022, llamaron a Lind para arreglar una fuga de agua. Entonces, recibió varios golpes en la cabeza, repetidos apuñalamientos que le dejaron alrededor de 50 heridas punzantes y cortes severos en la nuca “como si alguien intentara cortarme la cabeza”, en sus propias palabras. Los cortes se hicieron con una katana.

Tras tenerlo en el suelo, con heridas terribles por todo el cuerpo, lo empalaron con la misma katana con la que intentaron decapitarlo con éxito, solo para después apuñalarlo hasta en tres ocasiones con un objeto punzante en el ojo derecho.

Milagrosamente, no solo sobrevivió, sino que logró recuperar el conocimiento a tiempo para confrontar a sus asaltantes. Disparó a dos de ellas y mató a Emma Borhanian, de 31 años, e hirió a la otra, que logró huir. Lind tenía 80 años en el momento del ataque.

secta tecnologica maximilian snyder

El 2 de enero de 2023, la policía de Pennsylvania encontró los cadáveres de Richard y Rita Zakjo, un matrimonio de 72 y 69 años de edad respectivamente. Con una herida de bala en la nuca en el caso de Rita y heridas en la mano derecha y en la sien en el caso de Richard, el forense consideró que estaban ante un caso de asesinato. Su hija era parte del grupo de los Zizians.

El siguiente y último caso asociado con los Zizians es mucho más reciente. Data del pasado 20 de enero de este mismo año. Fue entonces cuando Ophelia Bauckholt, junto con otros miembros del grupo, decidieron viajar a Vermont.

Una vez en un hotel de Lyndonville, un empleado del lugar reportó a las fuerzas de seguridad del Estado que vestían “enteramente de negro, ropa de estilo táctico con equipo protector” y que “aparentemente cargan con una pistolera expuesta con un arma de fuego”. Eso llevó a que agentes de Seguridad Nacional hablara con Bauckholt y otro miembro del grupo, que afirmaron que estaban en la ciudad por asuntos inmobiliarios.

Dejaron la ciudad cinco días después. Un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos les dio el alto en la ruta, algo a lo que Bauckholt y su acompañante respondieron con disparos. Como consecuencia del tiroteo Bauckholt murió así como también David Maland, un agente de la Patrulla Fronteriza. Otro de los agende de seguridad resultó herido.

Tras el tiroteo, las autoridades encontraron munición y toda clase de equipo táctico dentro de su coche, además de teléfonos celulares envueltos en aluminio para evitar que fueran rastreados. Tras una breve investigación, las armas de fuego del grupo fueron asociados con la munición encontrada en el caso de la muerte de Richard y Rita Zakjo, lo que permitió confirmar así la conexión del grupo con la muerte de la pareja.

Actualmente, los Zizians son considerados una amenaza. De hecho Lind, tras sobrevivir a su brutal ataque, fue degollado y apuñalado hasta la muerte el 17 de enero de este año, tres días antes del tiroteo con la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Se esperaba que Lind fuera un testigo clave contra los Zizians.

inteligencia artificial

Quienes son los Zizians

En el plano espiritual, sus creencias se definen como “Sith veganas”. Sith, como los villanos que se enfrentan a los Jedi en el universo de Star Wars. En palabras de Ziz LaSota considerada, por consenso externo más que interno, su líder intelectual, la lógica detrás de esta referencia es la siguiente: “En el fondo, los Sith hacen lo que quieren. Eliminan cualquier obstáculo que se les interponga”. Algo que define perfectamente la filosofía de la acción de este grupo.

Otro aspecto importante del pensamiento de los Zizians es que son altruistas eficaces. El altruismo eficaz es un movimiento social que afirma que toda cuestión ética debe someterse a un cálculo imparcial de su importancia y su coste, actuando sobre ella en consonancia. O, como diría uno de sus mayores defensores, el pensador Peter Singer, en el libro Philosophy & Public Affairs (1972) “si está en nuestra mano impedir que algo malo ocurra, sin que por ello sacrifiquemos nada de importancia moral comparable, estamos moralmente obligados a hacerlo”.

¿Qué significa eso? Para empezar, que los altruistas eficaces tienen enconadas discusiones sobre cuáles son los problemas éticos más graves que deben tener prioridad sobre los demás. Tienen una clara jerarquía sobre qué debe preocuparnos y que no. Y, bajo esta lógica, es posible llegar a conclusiones éticas profundamente discutibles (y disparatadas).

Por ejemplo, no es raro encontrar dentro del movimiento posturas que consideran que la desigualdad social, la pobreza extrema o incluso el cambio climático son asuntos menores en comparación a una amenaza que parece mucho más especulativa: la posibilidad de que una inteligencia artificial se vuelva loca y destruya a todos los seres sintientes. Esto es, exactamente, lo que defienden los Zizians.

Los Zizians presuponen la existencia de una IA tan avanzada en el futuro que posee una inteligencia equivalente o superior a la humana. Pero los Zizians creen que, debido a la posibilidad de que esta IA pueda llegar a existir, la única postura ética razonable es defender de forma activa a todas las entidades sintientes. Incluidos los animales. De ahí que sean veganos y anti-IA.

Creen además que si una IA tan poderosas llegara a existir, puede llegar a determinar el pasado por sí misma. Porque además, los Zizians también creen en la teoría de la decisión atemporal.

Esta teoría es otra postura racionalista, sin base lógica alguna, que afirma que todas las decisiones que tomamos influencian el pasado. O para ser exactos, cada decisión que tomamos, si es considerada de forma sensible, nos permite predecir cómo se sucederán los eventos en el futuro. Haciendo que las decisiones más racionales, más óptimas, no sean necesariamente las más evidentes.