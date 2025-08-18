Hamas aceptó el alto el fuego propuesto por Qatar y Egipto: se espera ahora por la respuesta de Israel
Israel rompió en marzo pasado la última tregua. La situación en la Franja de Gaza es desesperante ante la pasividad de la comunidad internacional que no reaccionar frente a la hambruna a la que están siendo sometidos los palestinos.
La agrupación terrorista Hamas aceptó este lunes la propuesta de un alto el fuego elaboraba por las autoridades de Qatar y Egipto y ahora se espera por la respuesta de Israel. La iniciativa incluye un cese del fuego de 60 días a cambio de la liberación de diez rehenes vivos y 18 fallecidos e incluye negociaciones para poner fin a la guerra, que comenzarían una vez que entre en vigor la tregua.
El acuerdo también prevé la entrada de ayuda humanitaria a través de organizaciones internacionales en medio de la hambruna que viven decenas de miles de personas en la Franja de Gaza mientras son sometidos al constante bombardeo de Israel ante la pasividad de la comunidad internacional.
Por el momento no se conoce la postura de Israel a esta propuesta que no entraría en los planes del primer ministro Benjamin Netanyahu que señaló que su objetivo es la anexión de Gaza, la destrucción total de Hamas y el regreso de los rehenes.
Anteriormente, se informó que la reunión entre el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani, facciones palestinas, el ministro de Inteligencia egipcio y representantes de Hamas fue "positiva", según informó hoy el canal de televisión qatarí Al-Araby.
La reunión también "demostró un mayor sentido de responsabilidad y determinación para poner fin a la guerra", continuó Al-Araby TV.
El primer ministro de Qatar llegó a Egipto para reunirse con mediadores sobre un posible acuerdo de rehenes, según informaron a The Jerusalem Post fuentes familiarizadas con los detalles.
Hamas recibió una propuesta actualizada de alto el fuego de Egipto y Qatar durante una reunión a la que también asistieron representantes de varias facciones palestinas, informó Al-Araby TV.
Esta propuesta se da en momentos en que Israel se dispone a tomar el control total de Ciudad de Gaza, donde se hacinan cientos de miles de desplazados palestinos y se cree que está retenidos los rehenes capturados por Hamas en el ataque del 7 de octubre de 2023.
Los planes israelíes de ocupar Ciudad de Gaza, la urbe más grande del enclave, generó en Israel masivas manifestaciones de protesta durante todo el fin de semana.
Egipto, Qatar y Estados Unidos mediaron entre Israel y Hamas desde el inicio de la invasión a Gaza, que ya causó la muerte de 62 mil palestinos, más de la mitad de ellos mujeres y niños.
Hasta ahora, los esfuerzos de los mediadores no lograron alcanzar un alto el fuego duradero en la guerra en curso, que durante más de 22 meses generó una grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza.
La última tregua negociada por mediadores qataríes, egipcios y estadounidenses, que entró en vigor en enero, fue rota por Israel en marzo. Desde entonces, Israel impuso un bloqueo total, causando hambruna e inanición. Más de 260 palestinos murieron debido a la hambruna provocada por Israel.
