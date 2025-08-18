Mapa en vivo de las lluvias de este lunes en Buenos Aires: a qué hora se larga hoy en el AMBA

Hacia el miércoles, el panorama comenzará a mostrar cierta mejoría, aunque todavía se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y parte de la mañana. Desde la tarde, el cielo se mantendría mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados. Sin embargo, existe la posibilidad de que el SMN emita un alerta por vientos fuertes en el área metropolitana, especialmente en sectores cercanos al Río de la Plata, lo que podría provocar complicaciones adicionales.