Mapa en vivo de las lluvias de este lunes en Buenos Aires: a qué hora se larga hoy en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional y distintos pronosticadores coinciden en que será una jornada marcada por la humedad y precipitaciones desde el mediodía, con temperaturas templadas.
El comienzo de la semana llega con inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Tras un domingo nublado y con algunas lloviznas aisladas, este lunes 18 de agosto se presenta como un día húmedo y templado, con lluvias que se irán intensificando con el correr de las horas, según detalla el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo al organismo oficial, durante la mañana se espera cielo mayormente cubierto y temperaturas que rondarán entre los 11 y 17 grados, aunque la máxima podría alcanzar los 20 en algunos sectores de la Capital Federal y sus alrededores. La humedad será protagonista durante todo el día, generando una sensación térmica más elevada.
Las lluvias llegarán con mayor intensidad después del mediodía y podrían derivar en tormentas entre la tarde y la noche. Si bien en principio no se esperan fenómenos severos, no se descarta que algunas células aisladas estén acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se recomienda precaución a quienes deban circular en horarios pico.
Mapa en vivo de las lluvias
El pronóstico del tiempo para el AMBA
El martes, según adelantan tanto el SMN como servicios meteorológicos privados, la situación se complicaría aún más con la llegada de una posible ciclogénesis en la región central del país. Para el AMBA, el pronóstico anticipa lluvias persistentes durante toda la jornada, con marcas térmicas de entre 13 y 16 grados. La inestabilidad se mantendrá de forma sostenida, lo que podría generar acumulados de agua importantes en zonas bajas.
Hacia el miércoles, el panorama comenzará a mostrar cierta mejoría, aunque todavía se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y parte de la mañana. Desde la tarde, el cielo se mantendría mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados. Sin embargo, existe la posibilidad de que el SMN emita un alerta por vientos fuertes en el área metropolitana, especialmente en sectores cercanos al Río de la Plata, lo que podría provocar complicaciones adicionales.
