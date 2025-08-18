Se fugaron tres presos de alta peligrosidad en Chile y hay alerta en Mendoza

Por otra parte, señalaron que el gobierno chileno encabezado por Gabriel Boric anunció el sábado pasado más de una decena de medidas para reforzar la seguridad en las cárceles del país trasandino mientras que el ministro de Justicia chileno, Jaime Gajardo, dijo que Gendarmería (responsable de la custodia de los recintos penitenciarios en el país vecino) deberá revisar el perímetro de todas las cárceles en un plazo de 24 horas y entregar en 72 horas un detallado informe sobre la distribución de los internos en las celdas, entre otras acciones.