Famosos en campaña: del Turco García a Virginia Gallardo, los outsiders que competirán en las elecciones

El fútbol también tendrá su representante: Claudio “Turco” García, exjugador de la Selección Argentina y de Racing, anunció su postulación a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires a través del Partido Integrar.

A su vez, Jorge Porcel Junior, hijo del recordado humorista, se presentará como candidato a legislador porteño por el Movimiento Plural, mientras que la exmodelo e influencer Laura Soldano intentará llegar al Congreso desde Córdoba con el sello de LLA.

La lista de outsiders continúa con Evelyn Von Brocke, quien buscará una banca como concejal en San Isidro con el partido Acción Vecinal, y con el abogado mediático Mauricio D’Alessandro, que aspira a ser diputado provincial en Buenos Aires. Incluso aparece el exfutbolista Carlos “Loco” Enríquez, candidato en Lanús.

El fenómeno de los “candidatos famosos” refleja un escenario político que apuesta a figuras reconocidas fuera del ámbito partidario tradicional. Aunque despierta entusiasmo en algunos votantes, también genera críticas de sectores que cuestionan la preparación de estas celebridades para ejercer cargos legislativos.

Lo cierto es que el electorado tendrá la última palabra en octubre, cuando se defina si la popularidad mediática alcanza para convertirse en capital político real.