A partir de esa declaración, el relato continuó con la salida en auto: "Salimos con el auto a buscar una luz", según el testimonio del actor sobre lo ocurrido en el Cerro Uritorco.

La historia RANDOM de Daniel Araoz que involucra OVNIS



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El Cerro Uritorco, ubicado en Capilla del Monte, Córdoba, es desde hace décadas un epicentro de relatos vinculados a ovnis y fenómenos inexplicables. Su fama internacional se remonta al 9 de enero de 1986, cuando apareció en la ladera del vecino Cerro El Pajarillo una enorme huella ovalada de aproximadamente 120 metros de largo por 70 de ancho, con la vegetación interior completamente quemada mientras el entorno permanecía intacto . La noche anterior, un niño y su abuela habían asegurado haber visto un OVNI sobrevolando la zona, lo que alimentó la teoría de un aterrizaje extraterrestre y convirtió a Capilla del Monte en un centro de peregrinación internacional . A partir de ese episodio, la localidad pasó de recibir unos 400 turistas por año a cerca de 100.000, y se consolidó como la capital nacional de los ovnis en Argentina . Los relatos de luces extrañas en el cielo del Uritorco continuaron a lo largo de los años: un caso reciente y difundido fue el de un piloto de Aerolíneas Argentinas que, en agosto de 2024, reportó a la torre de control haber visto "luces cerca de las sierras" que "aparecen y desaparecen", una roja y dos blancas, mientras se disponía a aterrizar en Córdoba .

Cabe recordar que, en el mismo ciclo y en otra emisión, Elina Costantini también habló de los ovnis. En octubre de 2026, Costantini contó en el programa PH, Podemos Hablar, que tuvo contacto con un ser extraterrestre que decía venir de un planeta llamado Upmal (mencionado en distintas crónicas y videos como Upmal, Utmal o Upmeal).

Según su relato, el encuentro se produjo cuando un ser se le presentó en 2018 y le dijo que tenía 1.280 años, aunque se definía como una persona joven. De acuerdo con su testimonio, el ser provenía de un planeta llamado Upmal y le transmitió el mensaje de que tenía que ayudar a las mujeres.

En la misma entrevista, Costantini señaló que recibe "informaciones" o mensajes desde la niñez, a los 5 años, vinculándolos con ancestros, figuras religiosas como la Virgen y Jesús, el diablo y seres de otros planetas. También afirmó que perdió esa conexión a fines de 2020 tras un viaje a Uruguay y trámites, y que la recuperó hace un año y medio.