Sin respaldo propio: el partido de Donald Trump se une al Senado para frenar intervención armada en Venezuela

"Dato político importante: esto se había tratado de aprobar en dos ocasiones anteriormente y no se habían logrado los votos porque los republicanos lo votaban en contra. Y ahora algunos se dieron vuelta. Algunos republicanos se dieron vuelta y votaron a favor de este límite a Donald Trump para que no pueda seguir iniciando guerras sin la aprobación del Congreso", agregó el periodista que se especializa en política internacional.