Sin respaldo propio: el partido de Donald Trump se une al Senado para frenar intervención armada en Venezuela
En una votación bipartidista, el Senado aprobó una resolución que obliga al Ejecutivo a solicitar autorización parlamentaria para intervenir en Venezuela.
El Poder Legislativo de Estados Unidos desafió la autoridad de la Casa Blanca este jueves. Mediante la Ley de Poderes de Guerra, el Senado impulsó una medida que obliga a la administración de Donald Trump a obtener el visto bueno del Congreso antes de emprender nuevas ofensivas militares en Venezuela.
El proyecto, que contó con el respaldo de sectores republicanos disidentes, pone de manifiesto la grieta interna sobre las facultades del presidente.
Aunque el veto presidencial es un obstáculo previsible, el avance de la resolución envía un mensaje político contundente tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas, cuestionando si la intervención excedió los límites constitucionales.
En este sentido, Gabriel Michi informó en "De Una" (C5N): "Es muy importante esto que acaba de ocurrir en el Senado norteamericano porque, por 52 votos contra 47, el Senado de los Estados Unidos votó una resolución que le impide a Donald Trump nuevas medidas militares contra Venezuela o contra cualquier otro destino sin la previa autorización del Congreso".
"Dato político importante: esto se había tratado de aprobar en dos ocasiones anteriormente y no se habían logrado los votos porque los republicanos lo votaban en contra. Y ahora algunos se dieron vuelta. Algunos republicanos se dieron vuelta y votaron a favor de este límite a Donald Trump para que no pueda seguir iniciando guerras sin la aprobación del Congreso", agregó el periodista que se especializa en política internacional.
Finalmente, acotó: "Esto es ponerle un límite a Donald Trump porque si no podría seguir adelante. Obvio, lo tiene que aprobar la Cámara de Representantes, pero es muy importante en un contexto donde vemos a un Trump envalentonado, capaz de declarar a guerra a todo el mundo".
