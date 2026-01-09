Cierran el Aeropuerto de Ezeiza este viernes y hay más de 40 vuelos afectados: qué pasó

Derivaciones: Algunos vuelos puntuales operarán desde el Aeroparque Jorge Newbery .

Algunos vuelos puntuales operarán desde el . Reprogramaciones: La mayoría de las empresas han movido sus horarios de salida o llegada fuera del bloque de cierre.

La mayoría de las empresas han movido sus horarios de salida o llegada fuera del bloque de cierre. Aviso previo: Las compañías ya han comenzado a notificar a los pasajeros afectados sobre los cambios en sus itinerarios.

De todos modos, recomendaron a los pasajeros verificar el estado de su vuelo a través de la web oficial de su aerolínea o de Aeropuertos Argentina antes de trasladarse a la terminal para evitar esperas innecesarias.

Este parate técnico ocurre en un contexto de alta demanda, ya que según datos recientes, entre enero y noviembre de 2025, Ezeiza movilizó a más de 10,7 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 4,38% respecto al año anterior. Del total, casi 8 millones correspondieron a viajes internacionales, reafirmando su rol como la principal puerta de entrada y salida de la Argentina.