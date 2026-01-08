En Estados Unidos advierten que Donald Trump "llegará tan lejos como sea necesario" para anexar a Groenlandia

Las declaraciones de Vance, reproducidas por la agencia de noticias Sputnik, quedaron en línea con las de la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que la adquisición de Groenlandia es una "prioridad de seguridad nacional" para Estados Unidos.

"El presidente su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses es siempre una opción a disposición del Comandante en Jefe", manifestó Leavitt el miércoles a la noche.

Desde Copenague, Mette Frederiksen insistió que "Estados Unidos no tiene derecho a anexar ninguno de los tres países del Reino de Dinamarca", en referencia a Groenlandia y a las Islas Faroe, que también son territorio del país nórdico.

Además, la Primer Ministro danesa dejó así en claro que el país nórdico no mantendría la paz con su histórico aliado si Washington intenta avanzar sobre su territorio.