En Estados Unidos advierten que Donald Trump "llegará tan lejos como sea necesario" para anexar a Groenlandia
El Vicepresidente de los Estados Unidos sirvió una vez más como vocero de los deseos expansionistas de Donald Trump ahora que logró su cometido en Venezuela.
Donald Trump parece disfrutar todavía de las mieles del éxito de la "Operación Resolución Absoluta", el nombre que le dio la Casa Blanca a la irrupción militar en Venezuela para retirar por la fuerza al presidente Nicolás Maduro. Tal es la euforia en Washington DC que el segundo del Ejecutivo, JD Vance, ya anticipó que el mandatario "llegará tan lejos como sea necesario" para anexar a Groenlandia al territorio.
Como un flashback de los deseos expansionistas tanto el presidente de los Estados Unidos como su vice posaron ahora su mirada en las gélidas tierras -y recursos naturales- de Groenlandia, un territorio en América que le pertenece a Dinamarca.
Aunque la primera ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, ya puso fin a las especulaciones de la Casa Blanca con un mensaje claro, directo y consiso sobre la soberanía de la corona danesa sobre Groenlandia -y sobre el rol de la OTAN para protegerla, dado que el país es tan miembro de esa alianza como Estados Unidos- JD Vance no captó la onda.
En vez, el segundo de Donald Trump insistió en que Dinamarca "no invirtió lo suficiente en seguridad" para proteger a Groenlandia.
"Si hicieron algo inteligente hace 25 años, eso no significa que ahora no puedan hacer algo estúpido, y el presidente Trump lo deja muy claro: 'No están haciendo un buen trabajo con respecto a Groenlandia'", sentenció en una entrevista con la cadena oficialista Fox News.
Las declaraciones de Vance, reproducidas por la agencia de noticias Sputnik, quedaron en línea con las de la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que la adquisición de Groenlandia es una "prioridad de seguridad nacional" para Estados Unidos.
"El presidente su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses es siempre una opción a disposición del Comandante en Jefe", manifestó Leavitt el miércoles a la noche.
Desde Copenague, Mette Frederiksen insistió que "Estados Unidos no tiene derecho a anexar ninguno de los tres países del Reino de Dinamarca", en referencia a Groenlandia y a las Islas Faroe, que también son territorio del país nórdico.
Además, la Primer Ministro danesa dejó así en claro que el país nórdico no mantendría la paz con su histórico aliado si Washington intenta avanzar sobre su territorio.
