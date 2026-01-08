Donald Trump desestima el derecho internacional: "Mi propia mente es lo único que puede detenerme"

Pese a su visión expansiva de la autoridad ejecutiva, el inquilino de la Casa Blanca admitió haber encontrado barreras en la práctica cotidiana: reconoció dificultades para aplicar represalias directas contra adversarios políticos o "castigar" a instituciones que le desagradan.

Trump mencionó además las complicaciones legales para desplegar a la Guardia Nacional en ciudades cuyos gobiernos locales ofrecen resistencia activa a sus políticas de seguridad.

De acuerdo con analistas, la declaración de Trump debilita la confianza en los organismos multilaterales (ONU, OEA, OTAN) y sugiere un intento de expansión de las facultades presidenciales por encima de los controles del Congreso.