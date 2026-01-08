Inminente vuelta de lluvias a Buenos Aires: cuándo llegan las precipitaciones fuertes y durante cuántos días
El Servicio Meteorológico Nacional ratificó su pronóstico de lluvias y tormentas para los próximos días. Cómo sigue el clima en el AMBA.
El verano en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acumula varios días con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, lejos de lo que fue el calor agobiante de fin de año; pero el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera que regresen de forma inminente las lluvias.
El clima inestable había amenazado el miércoles con unas lloviznas breves. El ingreso del frente frío amagó con precipitaciones más fuertes y produjo un descenso térmico anunciado.
De esta manera, el jueves transcurrió con buen tiempo, cerrando con cielo nublado; mientras que las temperaturas rondaron entre 11 grados de mínima y 24 de máxima.
En este sentido, el AMBA se prepara para el regreso de la inestabilidad. De acuerdo con el SMN, podrían ser al menos dos días con lluvias, algunas de las cuales podrían ser fuertes.
Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA
El organismo nacional mantiene sus probabilidades de lluvias aisladas para este viernes 9 de enero, pero las mismas llegarían recién por la noche tras una jornada que tendría cielo nublado durante todo el día. El termómetro rondará entre 19 grados de mínima y 25 de máxima.
El sábado sería el peor día en cuestiones climáticas, ya que el SMN mantiene sus pronósticos de lluvias aisladas durante toda la jornada, desde la madrugada y hasta la noche. Acá las temperaturas serán de entre 18 y 24 grados.
El mejoramiento del clima llegaría el domingo, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 16 y 31 grados.
El cierre del fin de semana estaría signado por el ascenso térmico, que se espera que se sienta con más fuerza la próxima semana. Así, el lunes tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con 19 grados de mínima y 32 de máxima.
El calor se sentirá con todo el martes y miércoles. Por ahora, ambas jornadas se anticipan con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas serían de 21 grados de mínima, subiendo a 34 para la máxima.
