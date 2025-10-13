Tras la liberación de los rehenes, Donald Trump fue ovacionado en el Parlamento israelí

hamas rehenes liberados

Siete rehenes fueron liberados en el grupo inicial de los 20 restantes retenidos en Gaza, y se espera que el resto sea puesto en libertad más tarde, informó la agencia Xinhua. Según agencias internacionales, Hamas ya entregó al resto de rehenes en Gaza y ya no tendría secuestrados vivos en su poder.

El Ejército israelí dijo en un comunicado que estaba preparado para recibir a los rehenes. Un helicóptero militar aterrizó en una base cerca de la frontera con Gaza, desde donde los rehenes serán llevados hasta hospitales en el centro de Israel para recibir atención médica.

En tanto, los vehículos de la Cruz Roja llegaron a la prisión de Ofer, cerca de Ramala, desde donde unos 2 mil detenidos y prisioneros palestinos serán liberados más tarde el lunes como parte del intercambio acordado.

Tras su visita a la Knesset y luego de la cumbre que mantendrá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump viajará a a Sharm el-Sheik, Egipto, para asistir a una cumbre internacional que comenzará hoy para consolidar el alto el fuego entre Israel y Hamas y avanzar en un proceso más amplio de Oriente Medio.