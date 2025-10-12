Uno por uno, quiénes son los rehenes que Hamas liberará en las próximas horas: hay 3 argentinos
El acuerdo entre Israel y el grupo terrorista de Palestina tendrá sus frutos en las primeras horas de este lunes, cuando los secuestrados sean liberados.
Habiéndose cumplido dos años del sorpresivo ataque de Hamas sobre Israel y con la intervención de Donald Trump para que ambos lados del conflicto lleguen a un acuerdo, se espera que, en las primeras horas de este lunes, el grupo terrorista proveniente de Palestina libere a 20 rehenes, de los cuales tres son argentinos.
En este sentido, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que Israel está preparado para recibir "de forma inmediata" a los secuestrados que recibirán la libertad en Gaza, aunque la hora exacta del intercambio, enmarcado en un frágil alto el fuego, sigue siendo una incógnita.
Cabe señalar que el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y el grupo terrorista establece un proceso en dos etapas. La fase inicial de este pacto contempla la liberación de todos los rehenes que permanezcan con vida, conjuntamente con la retirada progresiva de las tropas israelíes del territorio palestino.
Datos proporcionados por la oficina del primer ministro de Israel indican que 48 personas fueron secuestradas en Gaza. De esta cifra, se presume que unas 20 personas siguen vivas, en tanto que el fallecimiento de las 26 restantes ha sido confirmado oficialmente.
Uno por uno, los rehenes de Hamas que siguen con vida
- Ariel y David Cunio: hermanos de nacionalidad argentina. El kibutz Nir Oz fue el punto de origen del secuestro de David y Ariel, cuyos casos reflejan la crueldad del cautiverio.
- Eitan Horn: también argentino. Secuestrado mientras visitaba a su hermano Iair, también en Nir Oz. La madre de ambos, Ruthy Chmiel Strum, recordó su última comunicación: ella les preguntó si estaban a salvo y la respuesta de Iair fue “De diez”. Ella le dijo: “Bueno, al menos ahora no estás solo”, un mensaje que se convirtió en el último contacto con sus hijos hace más de dos años. Iair fue liberado en febrero, pero Eitan sigue en manos de Hamas.
- Matan Zangauker: permanece retenido, a pesar de que su novia, Ilana Gritzewsky, recuperó su libertad en la tregua de noviembre de 2023.
- Matan Angrest: miembro del ejército israelí, es otro de los jóvenes cuya madre, Anat Angrest, implora por su vida.
- Los gemelos Gali y Ziv Berman se vieron obligados a cumplir 28 años estando en manos de sus captores.
- Elkana Bohbot: fue capturado en el festival Nova mientras realizaba una labor humanitaria, prestando asistencia a personas heridas.
- Rom Braslavski: trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova y optó por quedarse en el sitio para socorrer a otros.
- Nimrod Cohen: de 21 años (tenía 19 al momento de su secuestro), es uno de los cautivos.
- Evyatar David: recordado por su hermano, Ilay David, como “una persona llena de vida, el alma más bondadosa”. La difusión de un video por parte de Hamas el verano pasado incrementó la preocupación de su familia sobre su estado de salud.
- Bipin Joshi: estudiante nepalí de agricultura secuestrado en un kibutz.
- Segev Kalfon: capturado en el festival Nova, donde trabajaba. Su familia teme por él, ya que sufría de ansiedad severa antes del secuestro.
- Bar Abraham Kupershtein: fue capturado en el festival Nova mientras intentaba evacuar a heridos.
- Omri Miran: su familia, incluida su esposa Lishay y sus hijas Roni y Alma, lo espera.
- Eitan Abraham Mor: guardia de seguridad del festival Nova. Fue visto ayudando a otros a ponerse a salvo.
- Tamir Nimrodi: tenía 18 años al ser capturado descalzo y sin gafas.
- Yosef-Chaim Ohana: asistió al festival Nova antes de un curso de piloto en EE. UU. y ayudó a otros durante el ataque.
- Alon Ohel: tenía 24 años y fue secuestrado en el festival Nova.
- Avinatan Or: fue capturado en el festival Nova junto a su novia Noa Argamani, quien fue rescatada el año pasado.
