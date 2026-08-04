Un país de Europa busca 85.000 trabajadores para su temporada de verano: ofrecen un sueldo de 195.000 euros

Aunque el nivel del sueldo es relativo cuando se tienen en cuenta los gastos fijos y el costo de vida, la perspectiva de cobrar a partir de 96.000 euros al año (unos 106.000 dólares al cambio actual) es tentadora.

Mientras miles de trabajadores temporales buscan puestos en la industria del turismo en los Alpes, los trabajadores dedicados a la tecnología de la información pueden acceder a puestos en Zúrich, Basilea y Lausana con sueldos de hasta 193.000 euros dependiendo de cuánta experiencia tengan.

En el rubro de la medicina pasa algo similar, con búsquedas activas para enfermeros, médicos, ingenieros biomédicos y técnicos de laboratorio que cubran las vacantes.

Lo que sucede es que mientras algunas industrias de Suiza tienen flujo constante de trabajadores otras están ante el vacío que se producirá en breve por la jubilación en masa de miles de trabajadores: el envejecimiento de la población es un tema recurrente en Europa.

El estimativo más reciente es que para 2028 se retirarían 40.000 trabajadores especializados, y para 2030 la población activa en Suiza habrá disminuido en un 5%.

En el rubro de medicina, como caso concreto, hubo un aumento del 22% en vacantes en los dos últimos años.

Para postularse a empleos en Suiza no es necesario saber alemán o algún idioma específico pero sí poder probar las calificaciones correspondientes en un currículum con foto de no más de 3 páginas.