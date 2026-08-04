Alerta naranja en Guatemala por el volcán de Fuego: las cenizas alcanzaron los 6.000 metros

La intensa actividad volcánica provocó fuertes explosiones, expulsión de lava y enormes columnas de ceniza que alcanzaron hasta los 6000 metros de altura.

Ante la magnitud del fenómeno, la Conred ordenó evacuaciones preventivas en el caserío El Porvenir y en la aldea Las Lajitas, pertenecientes al municipio de San Juan Alotenango, en el departamento de Sacatepéquez. Se previó que durante la noche unas 50 familias, integradas por alrededor de 250 personas, fueran trasladadas y alojadas en la municipalidad de esa localidad.

Las características del volcán de Fuego en Guatemala

El volcán de Fuego en Guatemala es un estratovolcán activo de 3763 metros de altura, caracterizado por registrar constantes explosiones de ceniza y derramamientos de lava. Antes de la erupción del lunes había entrado en actividad en el mes de diciembre, alcanzando una columna de cenizas de casi 3000 metros.

La intensa actividad volcánica provocó fuertes explosiones, expulsión de lava y enormes columnas de ceniza que alcanzaron hasta los 6000 metros de altura.

Su erupción más potente tuvo lugar el 3 de junio de 2018 y fue una de las más destructivas y mortales de los últimos tiempos en Guatemala, sepultando comunidades cercanas con flujos piroclásticos. Según cifras oficiales,el estallido causó 202 muertes y la desaparición de 229 personas.

Ubicado entre los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, su parte alta no tiene plantas ni árboles debido a las continuas erupciones y salidas de lava.