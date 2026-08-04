Alerta naranja en Guatemala por el volcán de Fuego: las cenizas alcanzaron los 6.000 metros
Las autoridades evacuaron comunidades cercanas, suspendieron las clases presenciales.
El volcán de Fuego, considerado el más activo de Centroamérica, incrementó su actividad este lunes en Guatemala con fuertes explosiones, emisiones de lava y columnas de ceniza que superaron los 6.000 metros de altura. Ante el agravamiento del fenómeno, las autoridades elevaron el nivel de alerta, iniciaron evacuaciones preventivas en poblados cercanos y activaron distintas medidas de emergencia en zonas bajo riesgo.
La estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) estableció la alerta anaranjada, previa a la roja de emergencia, a nivel nacional, para que todas las instituciones estatales se preparen en caso de ser necesario. El coloso, considerado el volcán más activo de Centroamérica, entró en fase eruptiva este lunes a la mañana.
Según confirmó a la agencia AP Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Conred, la actividad se mantuvo e incrementó durante todo el día. Ya durante la noche, aumentó su intensidad con la expulsión de enormes cantidades de lava incandescente y flujos piroclásticos que descendieron a gran velocidad por sus laderas, mientras se levantaron grandes columnas de gases y ceniza. En transmisiones en vivo se pudieron observar estos fenómenos sobre el macizo.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el volcán entró en una nueva fase eruptiva caracterizada por explosiones frecuentes, emisión constante de gases y cenizas, fuentes de lava y el descenso de flujos piroclásticos —mezclas de gases, ceniza y rocas a muy alta temperatura— por distintas barrancas del volcán.
Las imágenes difundidas por organismos oficiales y medios locales muestran ríos de lava iluminando la montaña durante la noche y densas columnas de ceniza elevándose varios kilómetros sobre el cráter.
Ante la magnitud del fenómeno, la Conred ordenó evacuaciones preventivas en el caserío El Porvenir y en la aldea Las Lajitas, pertenecientes al municipio de San Juan Alotenango, en el departamento de Sacatepéquez. Se previó que durante la noche unas 50 familias, integradas por alrededor de 250 personas, fueran trasladadas y alojadas en la municipalidad de esa localidad.
Las características del volcán de Fuego en Guatemala
El volcán de Fuego en Guatemala es un estratovolcán activo de 3763 metros de altura, caracterizado por registrar constantes explosiones de ceniza y derramamientos de lava. Antes de la erupción del lunes había entrado en actividad en el mes de diciembre, alcanzando una columna de cenizas de casi 3000 metros.
Su erupción más potente tuvo lugar el 3 de junio de 2018 y fue una de las más destructivas y mortales de los últimos tiempos en Guatemala, sepultando comunidades cercanas con flujos piroclásticos. Según cifras oficiales,el estallido causó 202 muertes y la desaparición de 229 personas.
Ubicado entre los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, su parte alta no tiene plantas ni árboles debido a las continuas erupciones y salidas de lava.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario