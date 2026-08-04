Reino Unido: condenaron a prisión a un granjero por talar 71 árboles para hacer un camino para sus caballos

Las fotos del antes y después del terreno no tardaron en volverse virales luego de que el hombre fuese arrestado y enviado a juicio en un caso que culminó en abril de 2023.

Tierra arrasada

El juez de primera instancia Ian Strongman, que entendió en la causa de 2023, describió las acciones de Price como "vandalismo ecológico a escala industrial", y lo condenó a 12 meses de prisión, de los cuales el hombre cumplió 10.

Además, le impuso a Price una multa de 600.000 libras, unos U$S800.000 al cambio actual, por destruir el hábitat de varias especies de animales que tienen estatus de protegidas en el Reino Unido, como la nutria, el salmón atlántico, el sábalo, el cangrejo de río de patas blancas y la lamprea de arroyo.

Antes de ese hecho el hombre ya tenía el antecedente de haber extraído de manera ilegal el material para hacer los caminos de ripio dentro de su granja, lo que llevó al fiscal George Ward a afirmar que Price "se gana la vida trabajando la tierra pero claramente no tiene respeto alguno por ella".

"Vandalismo": así quedó el terreno junto al río Lugg tras el desmonte

En mayo de 2026 trascendió que "no hay signos de vida" en el terreno arrasado por Price ni en las aguas del río Lugg.

El material pedregoso en el lecho del río era el hábitat de insectos y donde los peces depositaban sus huevos.

Según el ecologista Richard Fishbourne, "no hay nada en el agua" que bañan las costas de tierra desnuda, y pasarán "20 o 30 años para que (la vida) vuelva a la manera en que estaba".

Fishbourne insistió en que "lleva años construir esta maravillosa comunidad de especies y hábitat y todo puede ser destruido en un momento", como en 2023, lo que dio lugar a "un paisaje empobrecido".

"Uno esperaría ver peces saltando afuera del agua y muchos insectos pero no hay nada de eso", señaló.