"Ladrón y corrupto": Javier Milei redobló los ataques contra Lula da Silva y justificó sus duras declaraciones

"Se enojan porque yo le dije algo a Lula que es verdad y omiten los insultos de Lula y sus ministros, omiten los insultos que tuvo Petro, los insultos de Evo Morales, los de Correa, los de Pedro Sánchez y su gente. Cuando me insultan a mí, está bien. Ahora, si yo contesto, está mal", reflexionó Milei.

Finalmente, el presidente acusó a su par brasileño de intervenir políticamente en la región "contaminando con las ideas inmundas del socialismo por todos lados" y concluyó con firmeza: "Ellos acusan con mentiras y yo les contesto con verdades".