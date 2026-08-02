"Ladrón y corrupto": Javier Milei redobló los ataques contra Lula da Silva y justificó sus duras declaraciones
Lejos de retractarse, el libertario trató a su par de presidiario, cuestionó el fallo que lo liberó y denunció una doble vara frente a insultos de otros líderes regionales.
En el marco de una entrevista concedida a Luis Majul por la pantalla de LN+, el presidente Javier Milei volvió a apuntar con extrema dureza contra el mandatario brasileño, Lula da Silva, redoblando las críticas tras su reciente participación en un acto político junto a Flávio Bolsonaro de cara a los comicios que se disputarán en Brasil este año.
Sin filtros, el jefe de Estado ratificó sus descalificaciones hacia el líder del vecino país. "Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto", sentenció de manera tajante.
Los argumentos de Javier Milei para seguir agrediendo a Lula da Silva
Ante los cuestionamientos sobre el tono de sus afirmaciones, el mandatario defendió la legitimidad de sus palabras al plantear una directa retórica defensiva. "¿No le parece que es agresivo que alguien le robe? Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar", argumentó.
En esa línea, Milei enmarcó sus dichos dentro de una convicción ideológica de alcance continental, definiéndose a sí mismo como un defensor absoluto del sector: "Lo hago porque soy un cruzado de las ideas de la libertad", remarcó al recordar el mapa político de la región.
Asimismo, el líder libertario cargó contra lo que considera un doble rasero de la diplomacia y el arco político internacional, enumerando a los distintos gobiernos que lo han atacado verbalmente.
"Se enojan porque yo le dije algo a Lula que es verdad y omiten los insultos de Lula y sus ministros, omiten los insultos que tuvo Petro, los insultos de Evo Morales, los de Correa, los de Pedro Sánchez y su gente. Cuando me insultan a mí, está bien. Ahora, si yo contesto, está mal", reflexionó Milei.
Finalmente, el presidente acusó a su par brasileño de intervenir políticamente en la región "contaminando con las ideas inmundas del socialismo por todos lados" y concluyó con firmeza: "Ellos acusan con mentiras y yo les contesto con verdades".
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