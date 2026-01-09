Venezuela confirmó que una delegación diplomática de Estados Unidos estuvo esta semana en el país
El gobierno de Caracas emitió anticipó que "Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático", con el de los Estados Unidos.
A casi una semana del operativo militar con el que Estados Unidos retiró de Venezuela por la fuerza a Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, el gobierno de Caracas anunció el inicio de "un proceso exploratorio de carácter diplomático" para "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países".
Tras reiterar en un comunicado que el país fue blanco de "una agresión criminal, ilegítima e ilegal", en la cual "se produjo el secuestro ilegal del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros", la administración comandada por Delcy Rodríguez anunció sus intenciones de buscar una solución diplomática a la crisis de soberanía.
"A efectos de atender esta situación en el marco del derecho internacional y en estricto apego a los principios de soberanía nacional y de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América", se lee en el mensaje difundido este viernes.
En ese marco, la actual administración de Venezuela anunció el arribo de una delegación de los Estados Unidos para cumplir con las "evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática".
También se supo que una delegación de diplomáticos de Caracas viajará a los Estados Unidos para cumplir las "labores correspondientes", informó EFE, pero por el momento no se precisaron detalles de la misión ni la fecha de partida.
Estados Unidos atacó en la madrugada del sábado 3 de enero objetivos en Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, en una operación que terminó con la captura de Maduro y su esposa, que luego comparecieron ante un tribunal de Nueva York por delitos vinculados al narcotráfico, aun habiéndose probado que no existe el cartel que le atribuían al mandatario.
Fuentes del gobierno de los Estados Unidos indicaron que una delegación de diplomáticos viajó a Caracas para estrechar lazos con Venezuela y explorar la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en ese país.
"El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU por sus siglas en inglés), incluido el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones", explicó un funcionario del Departamento de Estado.
