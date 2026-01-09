Venezuela confirmó que una delegación diplomática de Estados Unidos estuvo esta semana en el país

Estados Unidos atacó en la madrugada del sábado 3 de enero objetivos en Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, en una operación que terminó con la captura de Maduro y su esposa, que luego comparecieron ante un tribunal de Nueva York por delitos vinculados al narcotráfico, aun habiéndose probado que no existe el cartel que le atribuían al mandatario.

Fuentes del gobierno de los Estados Unidos indicaron que una delegación de diplomáticos viajó a Caracas para estrechar lazos con Venezuela y explorar la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en ese país.

"El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU por sus siglas en inglés), incluido el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones", explicó un funcionario del Departamento de Estado.