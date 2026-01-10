Cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias y tormentas a Buenos Aires tiene fecha: qué pasa con el calor
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una nueva jornada con lluvias y tormentas en el AMBA, en el marco de una semana que se espera con calor.
El fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inició con clima inestable y si bien se encamina a cerrar con buenas condiciones, cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y ahora hay una nueva fecha para el regreso de las lluvias y tormentas.
Si bien el organismo esperaba más precipitaciones para este sábado, también prevé un domingo con tiempo estable. El cierre del fin de semana sería con cielo de parcial a algo nublado para las primeras horas, pasando a despejado para la tarde y noche, y con un ascenso de las temperaturas, que rondarán de entre 14 y 30 grados.
El regreso del calor se hará sentir para el inicio de la semana, ya que el lunes se prevé con cielo algo nublado para la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; acompañado de temperaturas de entre 20 grados de mínima y 34 de máxima.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El clima estable se mantendría en los primeros días de la semana junto al calor, por lo que el martes tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 21 y 32 grados.
Del mismo modo, el miércoles se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto a una mínima de 21 grados y una máxima que treparía a 33.
La fecha en que regresarían las precipitaciones al AMBA sería el jueves, de acuerdo con el SMN. El pronóstico indica que la jornada tendrá cielo parcialmente nublado, con probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche; junto con temperaturas que rondarán entre 22 y 30 grados.
El cierre de la nueva semana sería nuevamente con buenas condiciones y un leve descenso térmico: el viernes tendría cielo ligeramente nublado, con 15 grados de mínima y 28 de máxima.
