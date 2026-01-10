Cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias y tormentas a Buenos Aires tiene fecha: qué pasa con el calor

Del mismo modo, el miércoles se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto a una mínima de 21 grados y una máxima que treparía a 33.

La fecha en que regresarían las precipitaciones al AMBA sería el jueves, de acuerdo con el SMN. El pronóstico indica que la jornada tendrá cielo parcialmente nublado, con probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche; junto con temperaturas que rondarán entre 22 y 30 grados.

SMN JUEVES El SMN prevé lluvias y tormentas para el próximo jueves en Buenos Aires.

El cierre de la nueva semana sería nuevamente con buenas condiciones y un leve descenso térmico: el viernes tendría cielo ligeramente nublado, con 15 grados de mínima y 28 de máxima.