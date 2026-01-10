Traniela Campolieto, la primera piloto trans, publicó su tarifario en las redes sociales

A través de una serie de publicaciones en sus historias, Traniela se mostró frontal y decidida a profesionalizar su imagen pública. Sin dar vueltas ni dejar espacio a la especulación, detalló una lista de precios oficiales para quienes deseen obtener desde un video personalizado hasta su presencia en un estudio de televisión o un evento privado. Esta decisión marca un cambio en su perfil, consolidándose como una figura que conoce el valor de su marca personal en el mercado actual del entretenimiento.