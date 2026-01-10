Traniela Campolieto, la primera piloto trans, publicó su tarifario en las redes sociales
La influencer compartió en sus historias de Instagram cuánto cobra por contenido personalizado, entrevistas y mucho más. Los detalles.
La figura de Traniela Campolieto sigue generando repercusiones, no solo por su histórica trayectoria como la primera capitana trans en la aviación argentina, sino también por su creciente presencia en el mundo digital y de los medios. En esta oportunidad, la piloto e influencer decidió dejar de lado el misterio y blanquear ante sus miles de seguidores en Instagram cuál es el valor de su tiempo y de los contenidos que genera para sus distintas plataformas.
A través de una serie de publicaciones en sus historias, Traniela se mostró frontal y decidida a profesionalizar su imagen pública. Sin dar vueltas ni dejar espacio a la especulación, detalló una lista de precios oficiales para quienes deseen obtener desde un video personalizado hasta su presencia en un estudio de televisión o un evento privado. Esta decisión marca un cambio en su perfil, consolidándose como una figura que conoce el valor de su marca personal en el mercado actual del entretenimiento.
Un tarifario dividido por categorías y vestuario
La propuesta comercial de la capitana es variada y se ajusta a las demandas de su público. Según lo que ella misma dio a conocer, los saludos grabados para ocasiones especiales tienen costos diferenciados que dependen de la estética solicitada por el cliente. Aquellos usuarios que deseen un mensaje de su parte luciendo ropa convencional deberán abonar una suma de 100 dólares. No obstante, si el pedido incluye que ella se muestre en bikini, el precio se duplica, alcanzando los 200 dólares por envío.
Este tipo de segmentación en los precios es una práctica común entre creadores de contenido, pero la transparencia con la que Traniela lo expuso llamó la atención de sus seguidores y de los portales de noticias. La influencer busca, de esta manera, establecer reglas claras de contratación y evitar negociaciones informales que suelen ser habituales en las redes sociales.
Presencias y entrevistas: los números de la exclusividad
Más allá de los contenidos digitales breves, Campolieto también puso precio a su participación en formatos más extensos y profesionales. Para los productores de programas o medios de comunicación que busquen tener su palabra, la tarifa es considerablemente mayor. Traniela estableció un costo de 2.000 dólares para realizar entrevistas, bajo una condición específica: el tiempo de retención no debe superar la hora de duración.
Esta misma cifra de 2.000 dólares es la que aplica para cualquier tipo de evento presencial o participación especial que requiera su traslado y disponibilidad horaria. Sin embargo, la capitana dejó una advertencia importante para el mercado, sugiriendo que estos valores no son definitivos. Al referirse a sus honorarios actuales, aclaró que ese es el precio por ahora, lo que indica que, a medida que su popularidad crezca o la demanda aumente durante este 2026, las tarifas podrían sufrir ajustes al alza.
