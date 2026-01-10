Máxima tensión: Estados Unidos pide la evacuación inmediata de sus ciudadanos en Venezuela

Esta drástica advertencia se produce a una semana exacta de que la Casa Blanca ordenara la intervención militar en Venezuela. Aquella operación no solo derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sino que también dejó un saldo trágico de al menos 40 civiles fallecidos y la muerte de 32 soldados cubanos encargados de la seguridad personal del líder depuesto durante los bombardeos ocurridos en Caracas el sábado pasado.

Finalmente, la administración de Washington recordó que Venezuela mantiene el nivel más alto de alerta de viaje, categorizado como Nivel 4: No viajar.

El Departamento de Estado fundamentó esta calificación debido a los graves riesgos para los estadounidenses, que incluyen detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente.