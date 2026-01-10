Máxima tensión: Estados Unidos pide la evacuación inmediata de sus ciudadanos en Venezuela
El Departamento de Estado elevó la alerta al Nivel 4 tras describir un escenario de extrema inestabilidad y asegura que la situación de seguridad como "inestable".
El escenario en territorio venezolano ha alcanzado un punto crítico de peligrosidad ya que este sábado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una comunicación de urgencia en la que instó a todos sus ciudadanos que aún permanecen en el país sudamericano a abandonarlo "inmediatamente".
La cartera dirigida por Marco Rubio justificó la medida al calificar la situación de seguridad como "inestable" y fuera de control en diversas zonas del país.
La advertencia surge en el marco de la intervención militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y reportes de milicias armadas que buscan activamente a ciudadanos norteamericanos en las calles.
Dentro del reporte oficial, las autoridades estadounidenses destacaron la presencia de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que han tomado el control de puntos estratégicos.
Según indicó el comunicado, existen reportes de que estos grupos instalaron retenes y registran los vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos. Ante esta amenaza directa, el gobierno norteamericano pidió a sus connacionales tomar precauciones extremas y estar atentos a su entorno en todo momento.
Esta drástica advertencia se produce a una semana exacta de que la Casa Blanca ordenara la intervención militar en Venezuela. Aquella operación no solo derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sino que también dejó un saldo trágico de al menos 40 civiles fallecidos y la muerte de 32 soldados cubanos encargados de la seguridad personal del líder depuesto durante los bombardeos ocurridos en Caracas el sábado pasado.
Finalmente, la administración de Washington recordó que Venezuela mantiene el nivel más alto de alerta de viaje, categorizado como Nivel 4: No viajar.
El Departamento de Estado fundamentó esta calificación debido a los graves riesgos para los estadounidenses, que incluyen detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente.
