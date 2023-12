Le dijo "no" en el altar y se hizo viral

Ante la negativa de la novia, la notaria suspendió la ceremonia, Se escucharon los aplausos alrededor y el hombre dijo: “¡Listo! ¡Perfecto! Es lo mejor que pasó”.

Luego la joven aseguró: "Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”", y luego añadió: “El papá no está de acuerdo con esto. El papá de Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá”.

En un segundo video se ve como una allegada a Avilés les anunció a los invitados que todos debían aportar para los gastos del evento, ya que el hombre “no cumplió” con la suma correspondiente.

“El señor aquel (señalando a Santiago Restrepo) era el encargado de pagar todo. Hizo las ilusiones y ahora le salió a la señora del evento con nada, que él no se había hecho compromisos con ella. ¿Qué podemos hacer? Todos, aportando nuestro granito de arena con los sobres que trajimos para poder pagarles a los señores que vinieron hasta acá, repartieron los pudines y poder seguir con la fiesta nosotros. Si no van a pagar nada, allá está una puerta y allá está la otra”, expresó..