Transfirió $20.000 por error, reclamó el dinero y la respuesta se volvió viral: "Te devuelvo..."
Una usuaria de X mostró en redes la captura de una transferencia equivocada y el episodio no tardó en volverse viral.
Un descuido al momento de hacer una transferencia terminó en una situación tan insólita como viral en X. Ludmila, una usuaria de la red social, contó que envió $20.000 a la persona equivocada y, al intentar recuperarlos, se encontró con una respuesta inesperada tras contactarlo por Instagram.
“Yo sé que soy una b***** por mandar una transferencia errónea, pero podés ser tan rata de quedártela si te estoy pidiendo por favor que la devuelvas”, relató la joven en su publicación, que no tardó en volverse furor en las redes sociales.
Para mostrar lo ocurrido, compartió la captura de la conversación que mantuvo con quien recibió el dinero. Allí, la respuesta no pasó desapercibida: “Ya salgo de clases. Escuchá, ahí te transfiero 15 mil, no llames por favor”. Ante esto, Ludmila respondió: “Bueno, bueno”.
Pero luego de recibir solo una parte del monto, volvió a expresarse con enojo: “Ahí me llegó. No sé si faltaste a la clase de buena fé en derecho o si todavía no la tuviste, pero que fea tu actitud de no contestarme más cuando te mandé un montón de mensajes pidiendo por algo que es mío, solo que me confundí de transferencia”.
“20 mil te pasé por error, pero bueno. Espero que esos 5 mil pesos te sirvan”, cerró.
La historia se viralizó rápidamente y generó un fuerte debate entre los usuarios, con miles de reacciones en pocas horas. Entre los comentarios más destacados aparecieron: “No se si es más rata él que se quedó con los 5 mil o vos que hiciste semejante quilombo por 20 lucas”, “¿Estás escrachando a un pibe por 5 lucas?”, “Quémalo reina, por rata inmunda” y “Te cobró el peaje”.
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