Transfirió $20.000 por error, reclamó el dinero y la respuesta se volvió viral: "Te devuelvo..."

Pero luego de recibir solo una parte del monto, volvió a expresarse con enojo: “Ahí me llegó. No sé si faltaste a la clase de buena fé en derecho o si todavía no la tuviste, pero que fea tu actitud de no contestarme más cuando te mandé un montón de mensajes pidiendo por algo que es mío, solo que me confundí de transferencia”.