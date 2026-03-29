En plena Fórmula 1, Anya Taylor-Joy conquistó a los argentinos con un inesperado gesto: "Perdón, amor"

anya taylor joy

Ese espontáneo “Perdón, amor” fue suficiente para que el momento se viralizara en redes sociales. Usuarios de distintas plataformas reaccionaron con entusiasmo y orgullo, destacando su conexión con el país. “Princesa de la Nación”; “Es más argentina que el dulce de leche”; “Un gustazo le tira. La amo”; “Te amo, Anya, casate conmigo”; “Me encanta cuando se le nota lo argentina que es”; “Más argentina que el mate”; “Me llega a decir ‘amor’ a mí y me mato en ese instante jamás permitiría que exista la posibilidad de un momento mejor en mi vida”; “Anya me dice ‘perdón, amor’ y le pregunto qué somos”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron.