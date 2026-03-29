Insólita y hostil campaña de Alex Caniggia contra Franco Colapinto: "Humo, humo... muerto"

“Puesto 15 (sic)... humo, humo... muerto. Yo no sé cómo sigue en la Fórmula 1. Que le deje la silla a pilotos que de verdad se lo merecen”, disparó en uno de los clips, confundiendo inicialmente la posición final de Franco. Minutos después, insistió con otra selfie-video en la que, entre risas, repetía: “16 (risas) muerto, humo, sale humo...”.

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Repercusiones en las redes

Las declaraciones de Caniggia generaron un rechazo casi unánime entre los usuarios, quienes salieron en defensa del joven piloto destacando la dificultad de correr en un trazado técnico como el de Japón y el mérito de haber llegado a la F1 tras décadas de ausencia argentina en la categoría.

Mientras Colapinto continúa enfocado en su proceso de aprendizaje y en sumar experiencia con el equipo francés, el mediático parece haber encontrado un nuevo "blanco" para sus ya conocidos ataques mediáticos, marcando una grieta total con el sentimiento de apoyo masivo que rodea al deportista.