Insólita y hostil campaña de Alex Caniggia contra Franco Colapinto: "Humo, humo... muerto"
El mediático hijo de Claudio Paul viene hace varios días arremetiendo contra el joven piloto argentino de la Fórmula 1, y hasta se burló de sus resultados.
En medio del furor nacional por el desembarco de Franco Colapinto en la Fórmula 1, una voz discordante, inesperada y hasta bizarra irrumpió en las redes sociales para encender la polémica: el mediático Alex Caniggia lanzó una feroz campaña contra el piloto de Alpine, calificándolo de "vendehumo" y cuestionando su permanencia en la máxima categoría del automovilismo mundial.
La hostilidad comenzó antes de que los motores rugieran en el circuito de Suzuka. A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), el hijo de Claudio Paul Caniggia no se guardó nada y fue tajante con su opinión sobre el desempeño del pilarense.
"El peor corredor de la F1 de la historia argentina. Es el vendehumo de Colapinto, corta la bocha", sentenció "El Emperador", utilizando su habitual estilo confrontativo, para ganarse una catarata de insultos.
Carcajadas y burlas de Alex Caniggia a Franco Colapinto tras el GP de Japón
Lejos de retractarse tras la bandera a cuadros, Caniggia redobló la apuesta en su cuenta de Instagram una vez finalizada la competencia, donde el argentino cruzó la meta en la 16.ª posición. A través de sus historias, el influencer compartió videos filmando la pantalla del televisor mientras se reía a carcajadas del resultado.
“Puesto 15 (sic)... humo, humo... muerto. Yo no sé cómo sigue en la Fórmula 1. Que le deje la silla a pilotos que de verdad se lo merecen”, disparó en uno de los clips, confundiendo inicialmente la posición final de Franco. Minutos después, insistió con otra selfie-video en la que, entre risas, repetía: “16 (risas) muerto, humo, sale humo...”.
Repercusiones en las redes
Las declaraciones de Caniggia generaron un rechazo casi unánime entre los usuarios, quienes salieron en defensa del joven piloto destacando la dificultad de correr en un trazado técnico como el de Japón y el mérito de haber llegado a la F1 tras décadas de ausencia argentina en la categoría.
Mientras Colapinto continúa enfocado en su proceso de aprendizaje y en sumar experiencia con el equipo francés, el mediático parece haber encontrado un nuevo "blanco" para sus ya conocidos ataques mediáticos, marcando una grieta total con el sentimiento de apoyo masivo que rodea al deportista.
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