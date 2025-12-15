Volodímir Zelenski viajó a Berlín para negociar un alto el fuego con líderes europeos y de Estados Unidos
"La cumbre en Berlín es importante", afirmó el mandatario ucraniano en conferencia de prensa.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, arribó a Berlín para mantener reuniones con líderes europeos y enviados de Estados Unidos, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para avanzar hacia una salida negociada a la guerra con Rusia.
El mandatario ucraniano explicó que la agenda comenzó con una jornada de diálogo entre Ucrania y Estados Unidos, en referencia a las reuniones previstas entre el equipo negociador de Kiev —encabezado por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov— y los emisarios del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.
Además de los contactos con la delegación norteamericana, anticipó encuentros bilaterales con el canciller alemán y con otros líderes europeos a lo largo de la jornada.
Durante su exposición, Zelenski ratificó la disposición de su gobierno a dialogar, aunque señaló que aún no recibió una respuesta formal de Washington sobre la última versión del plan de propuestas para poner fin al conflicto. El documento fue modificado esta semana por Ucrania junto a sus aliados europeos y luego enviado a Estados Unidos.
"Todavía no he recibido una respuesta directa, pero estamos listos para el diálogo que comienza ahora en Berlín", sostuvo.
En paralelo, desde Moscú anticiparon su rechazo a eventuales cambios en la iniciativa impulsada por Estados Unidos. El asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, advirtió que Rusia tendrá "objeciones muy fuertes" si se introducen modificaciones al plan original.
Zelenski reiteró que Kiev considera indispensables las garantías de seguridad por parte de Estados Unidos y de los países europeos para evitar una nueva ofensiva rusa en caso de un alto el fuego. En ese sentido, explicó que se trabaja sobre un plan marco de 20 puntos que contempla el cese de las hostilidades como etapa final.
También detalló que las conversaciones bilaterales de seguridad analizan un mecanismo inspirado en el Artículo 5 de la OTAN, aunque sin que ello implique la incorporación formal de Ucrania a la Alianza Atlántica.
