Volodímir Zelenski viajó a Berlín para negociar un alto el fuego con líderes europeos y de Estados Unidos

En paralelo, desde Moscú anticiparon su rechazo a eventuales cambios en la iniciativa impulsada por Estados Unidos. El asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, advirtió que Rusia tendrá "objeciones muy fuertes" si se introducen modificaciones al plan original.

Zelenski reiteró que Kiev considera indispensables las garantías de seguridad por parte de Estados Unidos y de los países europeos para evitar una nueva ofensiva rusa en caso de un alto el fuego. En ese sentido, explicó que se trabaja sobre un plan marco de 20 puntos que contempla el cese de las hostilidades como etapa final.

También detalló que las conversaciones bilaterales de seguridad analizan un mecanismo inspirado en el Artículo 5 de la OTAN, aunque sin que ello implique la incorporación formal de Ucrania a la Alianza Atlántica.