También en Barcelona: un gran número de personas despidió a Indio Solari en el Arco del Triunfo
Pese a que Indio Solari obtuvo la mayor parte de su reconocimiento en la Argentina, tiene fans en todos lados y la "misa ricotera" en Barcelona lo demuestra.
La muerte de Indio Solari este viernes no hizo más que entristecer al país entero: uno de los máximos ídolos del rock nacional se fue físicamente, pero su obra y carisma serán recordados y persistirán en la memoria de todo un pueblo. Entre todos los lugares donde fue despedido, se sumó Barcelona recientemente.
Un video que fue transmitido por la señal TN muestra cómo un gran número de personas se congregó en la noche de este sábado en el Arco del Triunfo de la reconocida ciudad española. Allí, muchos se mostraron alegres recordando al músico, mientras que otros se sintieron libres de expresar su angustia.
La muerte de Indio Solari sacudió a la Argentina
De manera inesperada, llegó la peor de las noticias para el rock nacional: Indio Solari fue hallado sin vida en la mañana de este viernes 5 de junio, en su residencia de Parque Leloir. El parte oficial de la Fiscalía de Morón confirmó que sufrió un ACV hemorrágico de forma inmediata mientras realizaba su habitual rutina nocturna en la pileta climatizada, la cual usaba para apaciguar los dolores que le causaba el Parkinson.
La autopsia preliminar descartó cualquier tipo de ahogamiento y confirmó que el deceso fue inmediato.
Cabe señalar que fue encontrado por su cuidadora y su esposa, Virginia, quienes intentaron reanimarlo junto a los médicos de emergencia, lamentablemente sin éxito.
Dónde será el velorio de Indio Solari
Según la información difundida en las redes sociales, las puertas del Polideportivo Gatica, ubicado sobre la avenida Mitre al 5.000 (Parque de los Trabajadores, Villa Domínico), se abrirán este domingo 7 de junio a partir de las 11 horas.
IMPORTANTE: Confirmado: el velatorio público de Indio Solari se hará en el Polideportivo "José María Gatica" de Avellaneda
Frente a la inmensa expectativa que generó la noticia a nivel nacional, sus afectos emitieron un mensaje sumamente claro: "La despedida va a durar todo lo que sea necesario". El principal objetivo de la organización es que nadie se apure y que todos los asistentes tengan la oportunidad garantizada de ingresar al recinto. "Todos van a llegar a despedirlo", remarcaron con énfasis para transmitir calma a las diversas caravanas que viajarán al lugar.
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