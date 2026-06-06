También en Barcelona: un gran número de personas despidió a Indio Solari en el Arco del Triunfo

indio solari Habrá lluvias en la despedida de Indio Solari.

Dónde será el velorio de Indio Solari

Según la información difundida en las redes sociales, las puertas del Polideportivo Gatica, ubicado sobre la avenida Mitre al 5.000 (Parque de los Trabajadores, Villa Domínico), se abrirán este domingo 7 de junio a partir de las 11 horas.

IMPORTANTE: Confirmado: el velatorio público de Indio Solari se hará en el Polideportivo "José María Gatica" de Avellaneda

Frente a la inmensa expectativa que generó la noticia a nivel nacional, sus afectos emitieron un mensaje sumamente claro: "La despedida va a durar todo lo que sea necesario". El principal objetivo de la organización es que nadie se apure y que todos los asistentes tengan la oportunidad garantizada de ingresar al recinto. "Todos van a llegar a despedirlo", remarcaron con énfasis para transmitir calma a las diversas caravanas que viajarán al lugar.

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