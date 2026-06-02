Con más de 700 drones, Rusia lanzó el mayor bombardeo sobre Ucrania en meses
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que la guerra con Ucrania entró "en una nueva dimensión".
El lunes por la noche el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anticipó que la guerra con Ucrania iba a entrar "en una nueva dimensión". Horas más tarde el Kremlin lanzó el mayor bombardeo en meses contra distintos objetivos, entre ellos la capital Kiev pero también sobre otras ciudades como Dnipró y Járkov . Más de 700 drones y 73 misiles impactaron en territorio ucraniano en las últimas horas con un saldo de al menos 18 muertos y un centenar de heridos. Según informaron las autoridades ucranianas, las defensas anti aéreas lograron derribar al menos 40 misiles y más de 600 drones.
Asimismo aseguraron que los proyectiles no estuvieron dirigidos contra blancos militares sino que cayeron sobre edificios residenciales. A pesar de ello Moscú aseguró haber atacado "con precisión" objetivos de "la industria militar ucraniana. Desde hace semanas el Kremlin buscaba una excusa para agitar el conflicto ante el claro estancamiento en el frente y la encontró a finales de abril cuando un bombardeo ordenado por el gobierno en Kiev sobre Starobilsk, ciudad ucraniana ocupada por Rusia, mató a 21 jóvenes de entre 18 y 23 años en una residencia para estudiantes.
“La dirección de Kiev ha decidido abrir un nuevo capítulo en sus crímenes y añadir una nueva dimensión al conflicto en su conjunto. Bueno, esa es su decisión”, afirmó Putin el lunes para capitalizar políticamente y militarmente aquel ataque. A pesar de ello la Organización de Naciones Unidas (ONU) desmintió la versión del Kremlin. “Desde que comenzó la invasión rusa a escala total en febrero de 2022, más de 15 mil civiles, incluidos 800 niños, han sido asesinados en Ucrania”, denunció la ONU hace apenas un par de días. Según pudo verificar la ONU otras 4.174 personas fueros heridas, aunque se teme que las cifras sean mayores.
A su vez el presidente Volodomir Zelenski advirtió sobre el bueno bombardeo ruso que golpeó tanto edificios residenciales como infraestructura energética vital para Ucrania. “Un ataque a gran escala y una declaración totalmente clara de Rusia: si Ucrania no está protegida contra los ataques con misiles balísticos y otras armas, estos continuarán”, advirtió Zelenski en su cuenta en X y pidió a Estados Unidos que suministre más misiles a Kiev para sus defensas antiaéreas Patriot. “Europa necesita su propia defensa antibalística para que esta guerra pueda llegar a su fin”, sentenció el mandatario.
Días atrás las autoridades rusas conminaron a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a que abandonen "cuanto antes" la capital ucraniana.
En paralelo, las autoridades locales de la región rusa sureña de Krasnodar, cerca del mar Negro, informaron este martes de un incendio en la refinería Ilsk, una de las principales del país, tras el ataque nocturno de drones ucranianos. Los ataques ucranianos contra la infraestructura y la logística de combustible en la retaguardia rusa causaron problemas de abastecimiento en el sur de Rusia y en la anexionada península ucraniana de Crimea, donde las autoridades se vieron obligadas a racionar la venta de gasolina.
En tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que las defensas antiaéreas derribaron 148 drones ucranianos de ala fija sobre ocho regiones rusas, Crimea y los mares Negro y Azov.
Te puede interesar
Dejá tu comentario