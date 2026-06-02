Con más de 700 drones, Rusia lanzó el mayor bombardeo sobre Ucrania en meses

ataques ucrania

Días atrás las autoridades rusas conminaron a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a que abandonen "cuanto antes" la capital ucraniana.

En paralelo, las autoridades locales de la región rusa sureña de Krasnodar, cerca del mar Negro, informaron este martes de un incendio en la refinería Ilsk, una de las principales del país, tras el ataque nocturno de drones ucranianos. Los ataques ucranianos contra la infraestructura y la logística de combustible en la retaguardia rusa causaron problemas de abastecimiento en el sur de Rusia y en la anexionada península ucraniana de Crimea, donde las autoridades se vieron obligadas a racionar la venta de gasolina.

En tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que las defensas antiaéreas derribaron 148 drones ucranianos de ala fija sobre ocho regiones rusas, Crimea y los mares Negro y Azov.

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