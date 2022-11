Primavera Sound: la solvencia de Arctic Monkeys en un domingo complicado

El pedido expreso tanto del cantante como de la producción del festival permitió que se continuara con el show. Y si bien la suma de los inconvenientes llevó a que una probable lista de 20 temas se termine reduciendo a 15 (con buen criterio, la seguridad del público ante todo), alcanzó para que la banda de Sheffield vuelva a mostrar que libra por libra es una de las mejores del planeta.

Desde el inicio con la nueva “Sculptures of Anything Goes” hasta el final con una emocionante interpretación bajo la lluvia de “505” (quizás la canción más hermosa de toda la discografía de los “monos”), el grupo se las arregló para navegar por seis de sus siete discos de estudio y diferentes climas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Primavera Sound Buenos Aires (@primaverasoundbuenosaires)

Quizás, donde más se notó el recorte es en algunas de esas canciones que vuelan pelucas en cualquier latitud donde se toquen. Pero ante la necesidad de reducir el set por las citadas circunstancias, es probable que el grupo haya entendido que, más allá de que sonaron algunas bombas como “I Bet You Look at the Dancefloor”, ameritaba tomar la difícil decisión de que por varios motivos no era la noche para canciones de rock tremendas como “R U Mine?” y “Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair”.

Pero si hubo lugar para ya clásicos como “Do I Wanna Know?”, baladas inoxidables como “Cornerstone”, perlas de la profundidad de la discografía como “Potion Approaching” y canciones de sus dos últimos álbumes, donde el grupo no reniego de su llegada a la adultez y correspondientes cambios en su sonido que les otorgarán nuevos momentos y colores a shows en vivo que nunca pasan desapercibidos.

Dato de color: a diferencia de lo sucedido el sábado, el domingo un altísimo porcentaje de quienes se hicieron presentes en la Costanera Sur a pesar de las dificultades climáticas lo hicieron con indumentaria referente al icónico grupo inglés. ¿No es el momento de que Arctic Monkeys en nuestras latitudes descanse de los festivales y vuelva a tener shows propios?