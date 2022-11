El ex de Lourdes de Bandana, irrumpió en TV tras ser denunciado por violencia de género

"No vengo a hablar mal de ella. Nosotros hace cuatro meses que nos separamos. Por medido de la psiquiatra de ella, tomé distancia. Hoy a la mañana, antes de subir esto, Lourdes me mandó un mensaje desde su auto diciéndome: 'ahora vas a ver'", expresó el ex de la artista.

Leandro sostuvo que el video que colgó la ex Bandana en su Instagram lo tomó por sorpresa. "No estoy en contacto con ella. No sé qué es lo que le pasó. No sé en qué situación se encuentra ni dónde está", enfatizó.