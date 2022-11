Sebastián de "El Plan de la Mariposa": su gusto por un "Gardel de Oro" que hizo historia

Sebastián Andersen, líder y voz masculina del grupo, habló de los discos que más influenciaron incluyendo “Prender un Fuego” de Marilina Bertoldi, primer álbum creado por una mujer en ganar el premio “Gardel de Oro”.

El Plan de la Mariposa | Incandescente (vivo en Obras)

Prender un Fuego – Marilina Bertoldi

“Este primer disco que recomiendo me parece un discazo. Me parecen que están muy buenas las canciones y lo que más me gusta es como tocan, como groovea toda la banda. El audio de guitarra que tiene, como lo toca me parece muy bueno. Toca con una sutileza y una firmeza que me gusta mucho, que disfruto mucho de escuchar y con un audio espectacular y la banda groovea increíble. En ese tema ‘Fumar de día’, ahí tiene un punto muy alto de groove que está muy bueno, donde la banda está flotando y todo. Todo el disco es súper interesante. Es de esta época, de este tiempo, pero también tiene muchas cosas de tiempos pasados. Y me parece un gran disco para escuchar y zambullirse un poco en lo que pasa en la música en Argentina”.

Bandidos Rurales – León Gieco

“Me parece que el nombre del disco, la estética y la tapa estén posados sobre la primera canción que se llama igual que el álbum. Ahí se insinúa un disco conceptual o algo así. La canción tiene partes rapeadas por León y nombra el Tigre del Quequén que es un bandido rural que vivía cerca de Necochea y cuenta la historia de los bandidos rurales que es súper interesante. Pero después el disco se va para otro lado que nada que ver y lo de los bandidos rurales no se retoma en ningún momento. Es un disco profundo, sensible y hermoso. Para mí la mejor canción es la tercera que es ‘Sin querer’, con frases muy lindas. ‘Sin querer la vida y yo llegamos bien, hasta aquí y hasta hoy’ y hace algo reflexiva sobre de dónde venimos las personas, de esa conexión y ese momento sexual que hace que vengamos al mundo. Después pasa por otros lados, como partes rockeras como ‘Ídolo de los quemados’ que es un temazo y tiene mucha polenta. Tiene muy buenas canciones”.

Jazz Magnetism – Kase. O

“Este disco de Kase. O me parece una gran obra. Son canciones que ya existían, pero acá las reversiona con una banda que se toca todo, muy bien pero despojados, libres y eso me encanta. Las canciones están tremendas, las letras están increíbles. Arranca con ‘Libertad’ que es un temazo super disfrutable (N. De la R.: esta canción fue versionada por El Plan de la Mariposa). A partir de ahí, aparecen canciones que te hacen pensar mil cosas. Te ubica en un lugar de reflexión, pero con alegría y de forma atrevida. ‘El Renacimiento’ es una canción hermosa. Tiene un aura esperanzadora y te levanta esta obra. También pasa por lugares un poco más densos como en ‘No hay Alcohol’, algo más resacoso y pesado”.

Las Bodas Químicas - Las Bodas Químicas

“Me parece un disco súper interesante, muy bien tocado. Es un disco crudo donde se percibe cómo tocan los instrumentos. Las canciones tienen una mezcla: un poco van para el lado de The Strokes pero porteña, medio tanguera y densa por momentos, pero con mucha energía desde la base. Es un disco auténtico, rico, para ponerlo en el auto y escucharlo. También tiene unas flashadas más densas, más bajadas de tempo también, y otros temazos divertidos-rockeros que te llevan para adelante”.

Bachata Rosa – Juan Luis Guerra

“Tiene canciones históricas que seguramente mucha gente conoce. Es un disco que cambia la atmósfera de un lugar si lo ponés. Es para bailar, mover el cuerpo, sonreír. La banda es increíble como toca. De escucharlos parecen estar disfrutando muchísimo. Eso me gusta, las canciones son tremendas y la voz súper particular, muy atractiva”.

