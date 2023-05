Micaela Riera: "Sin Fabi no había Fito, sin Fito no había Fabi"

La biografía del músico, producida por el propio Fito junto a Juan Pablo Kolodziej y Mariano Chihade, de Mandarina Televisión, y dirigida por Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal, que lleva el nombre del disco de Páez lanzado en 1992, desde su estreno en Netflix se mantiene en el top de las más reproducidas en Argentina.

"Una de las cosas que más me hizo feliz en estas dos últimas semanas es que todos vienen y me dicen 'estamos escuchando a Charly, Spinetta, Fito'. Siento que de alguna forma volvió toda la música de esa época de oro, me pone contenta que vuelvan a sonar en la radio esas canciones y las estén cantando", señala Riera.

La actriz nacida en Santa Fe recordó ante esta agencia cómo fue que se enteró del casting de su personaje: "Cuando me llegó el mail del casting no lo abrí porque en el asunto decía: 'Actriz- Cantante' y me dije: 'No me interesa', había tenido experiencias cantando que no las disfruté, cuando tenía que cantar no quería. A la semana lo abrí para ver qué me había perdido y ahí leí que era para interpretar a Fabiana Cantilo y ahí dije: 'Lo tengo que hacer, se lo debo a mi adolescente que escuchaba a Fabi'".