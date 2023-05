La respuesta de Lali Espósito a las críticas de Maxi Trusso

No contento, el cantante apuntó directamente contra la estrella del pop: “Lali es un lindo pony, es una linda chica. Se está esforzando por cantar bien, pero juntate con nosotros Lali, hacete del barrio. Tomemos unos whisky y hagamos rock and roll, Lali en serio”.

Y siguió con su contradicción entre "halagos", invitaciones a trabajar juntos e insultos: “Lali es el máximo exponente de la grasada. Vamonos. Fuerza, rock and roll, rock nacional, Virus”. La primera respuesta de Lali también fue por su cuenta de Twitter: “Este momento no puede ser más, ¿quiénes son? jajajaja. Besitos”.

Hace algunos días, Maxi Trusso siguió el tema en República Z: “Lo que decía de Lali Espósito es que es una gran actriz, que tiene mucha soltura y todo... Pero no sé hasta cuánto le gusta la música. No sé si nació escuchando música todo el día. Pero no es para criticarla ni nada...”.

“El mundo también cambió un poco, está pasando con muchos esto que estoy diciendo. También te podría nombrar a gente de afuera. Lo dije de ella por eso. Y por ahí Tini también, no sé si son tan fanas de la música: empezaron haciendo obras de teatro, en la televisión, vienen de otro lado...”, se atajó el cantautor y reafirmó: “El mundo cambió”.

Ante esto, Lali volvió a usar sus redes sociales para zanjar el tema y hacer alusión de nuevo a la canción QUIÉNES SON? en la que colaboró con la diva Moria Casán: “No le den tanta importancia a todo amores. Canten QUIENES SON y SHA sta! Eso hago yo”.

Qué le respondió Lali a Maxi Trusso

lali