Los Premios Gardel 2026 ya tienen fecha, lugar y transmisión confirmada: todos los detalles

Desde CAPIF destacaron que esta edición refleja un panorama musical atravesado por la convivencia entre géneros históricos de la escena local —como el rock, el pop y el folklore— y nuevas corrientes urbanas y latinas que dominaron los últimos años.

La transmisión de los Gardel también formará parte de la denominada “Temporada de Premios” de TNT y HBO Max, espacio que ya incluyó eventos internacionales como los Premios Oscar, los Premios Grammy y los Golden Globe Awards.