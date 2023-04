Anécdota de líder de banda uruguaya con Ricardo Mollo causa furor en las redes

"Me enteré de que la noche anterior iban a una especie de late show que hacía Petinatti en la tele así que con toda la ilusión de verlos tocar ahí me puse mi remera de Hendrix y me fui a la puerta de Canal", narró Ernesto Tabárez en un recuerdo que emocionó a toda la red social.

"Al final había ido solo Mollo y obviamente no tocaron ahí (mejor porque tampoco me dejaron pasar). Pasada la medianoche Mollo salió saludando amablemente a la gente de recepción y al verme soltó una sonrisa preciosa ¿Qué hacés acá Jimi Hendrix?", continuó.

La historia continúa con el joven Ernesto contándole a Mollo la situación y el líder de la banda pidiéndole a su mánager que lo acreditara. Pero al día siguiente Ernesto no estaba en la lista: "Todavía puedo sentir esa desazón", recordó.

Finalmente, el mánager no solo lo hizo entrar al show, sino al backstage: "De golpe estaba en el back del teatro de verano hablando con Ricardo de guitarras, me mostró su Les Paul, le conté que tenía una vieja Faim SG prestada que era malísima y me respondió "todas las guitarras son lindas".

En ese momento, el pequeño Ernesto le regaló una valiosa remera de Jimi Hendrix a Mollo: "Nunca más volví a ver a Divididos, pero esa noche dejaron una marca en mí. Mañana 25 años después, la banda que construí toca un rato antes, en el mismo escenario que Divididos", remató.

El relato del líder de Los Problems enseguida cobró notoriedad y el broche de oro llegó con la respuesta desde la cuenta oficial de Divididos. "Un final final feliz", resumió Ernesto Tabárez.

