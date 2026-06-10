Sobreseyeron a los exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual: "No hubo delito"

Así, el tribunal dejó firme el veredicto que el juez Augusto José Paz Almonacid había firmado el 30 de diciembre de 2025. El siguiente paso de la denunciante será apelar ante la Corte Suprema de Tucumán, quedando abierta la posibilidad de llevar el litigio hasta la Corte Suprema de la Nación si no obtiene un fallo favorable.

La postura de la querella en el caso de abuso sexual que envolvió a exjugadores de Vélez

La representación legal de la denunciante cuestionó desde un principio la validez y el tratamiento de la evidencia, haciendo hincapié en supuestas anomalías durante la pericia informática que el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) efectuó sobre los teléfonos de dos testigos.

La querella solicitaba la anulación de dicho peritaje y el descarte de cualquier elemento derivado, bajo el argumento de que se habían violado las garantías del debido proceso y el derecho a la intimidad.

jugadores de velez.jpg Fotos: Juan Pablo Sánchez Noli.

Asimismo, la parte acusadora denunció que la información digital recolectada fue utilizada de forma indebida para abrir un expediente paralelo por falso testimonio contra el entorno de la víctima. Pese a estos reclamos, los magistrados desestimaron la totalidad de los recursos y confirmaron el sobreseimiento de los cuatro exfutbolistas, concluyendo que las pruebas recopiladas demostraban que el episodio denunciado no constituyó un delito.