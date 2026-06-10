Los seis jugadores que se irán de Boca con la llegada de Rodolfo Arruabarrena
Boca analiza una profunda reestructuración tras el regreso del entrenador y distintos nombres que no tuvieron minutos podrían irse este mercado de pases.
La llegada de Rodolfo Arruabarrena abrió una nueva etapa en Boca y la dirigencia ya trabaja en una importante renovación del plantel. Mientras se buscan refuerzos para el segundo semestre, seis futbolistas aparecen con posibilidades concretas de abandonar el club en este mercado de pases.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme considera prioritario reducir la cantidad de futbolistas que no tienen continuidad y liberar masa salarial para avanzar por incorporaciones de jerarquía. En ese contexto, hay seis jugadores que aparecen en la lista de posibles salidas y cuyo futuro podría resolverse en las próximas semanas.
Uno de los casos más avanzados es el de Lucas Janson. El delantero tiene contrato hasta diciembre de 2027, pero no forma parte de los planes futbolísticos del club. Gimnasia y Esgrima La Plata ya realizó averiguaciones para incorporarlo a préstamo y las negociaciones podrían avanzar en los próximos días.
Otro futbolista que podría cambiar de aire es Agustín Martegani. El mediocampista perdió terreno en la consideración de los distintos cuerpos técnicos y no juega oficialmente desde el 22 de febrero de 2025, cuando Boca venció 2 a 1 a Aldosivi. Newell's aparece nuevamente como uno de los clubes interesados en quedarse con sus servicios para la segunda parte del año.
Las situaciones de Nicolás Orsini y Juan Ramírez parecen encaminadas hacia una salida definitiva. Tras regresar de sus préstamos en Platense y Lanús, respectivamente, ninguno logró ganarse un lugar en el plantel profesional. Incluso, durante el último semestre entrenaron a contraturno por decisión de la dirigencia y con el aval del cuerpo técnico. Ambos contratos finalizan en diciembre de 2026 y Boca buscará rescindir los vínculos o encontrarles un nuevo destino en este mercado de pases.
Entre los nombres que aparecen en la lista también figura Carlos Palacios. El mediocampista chileno despertó el interés de Colo-Colo, que analiza la posibilidad de repatriarlo. Sin embargo, desde Boca fueron claros: solamente aceptarán negociar una venta y no contemplan una salida a préstamo.
Por su parte, Camilo Rey Domenech es uno de los juveniles con mayor proyección de la institución, aunque su escasa participación generó el interés de otros clubes. Unión de Santa Fe realizó un sondeo para conocer su situación, aunque por el momento no existen negociaciones formales. Con contrato vigente hasta diciembre de 2029, la intención de Boca sería que sume minutos sin perder el control de su ficha.
Mientras Arruabarrena se prepara para iniciar su segundo ciclo en el club, la dirigencia avanza en una depuración que promete modificar de manera importante la composición del plantel para el segundo semestre.
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