Los seis jugadores que se irán de Boca con la llegada de Rodolfo Arruabarrena

Las situaciones de Nicolás Orsini y Juan Ramírez parecen encaminadas hacia una salida definitiva. Tras regresar de sus préstamos en Platense y Lanús, respectivamente, ninguno logró ganarse un lugar en el plantel profesional. Incluso, durante el último semestre entrenaron a contraturno por decisión de la dirigencia y con el aval del cuerpo técnico. Ambos contratos finalizan en diciembre de 2026 y Boca buscará rescindir los vínculos o encontrarles un nuevo destino en este mercado de pases.

Entre los nombres que aparecen en la lista también figura Carlos Palacios. El mediocampista chileno despertó el interés de Colo-Colo, que analiza la posibilidad de repatriarlo. Sin embargo, desde Boca fueron claros: solamente aceptarán negociar una venta y no contemplan una salida a préstamo.

carlos palacios

Por su parte, Camilo Rey Domenech es uno de los juveniles con mayor proyección de la institución, aunque su escasa participación generó el interés de otros clubes. Unión de Santa Fe realizó un sondeo para conocer su situación, aunque por el momento no existen negociaciones formales. Con contrato vigente hasta diciembre de 2029, la intención de Boca sería que sume minutos sin perder el control de su ficha.

Mientras Arruabarrena se prepara para iniciar su segundo ciclo en el club, la dirigencia avanza en una depuración que promete modificar de manera importante la composición del plantel para el segundo semestre.