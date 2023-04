El cantante de Rombai confesó que una fan lo drogó

“Apareció una fan con un cartel que decía: ‘Fer nunca te vas a olvidar de mí'”, recordó. Y agregó: “Ahora me cag… de la risa, pero en ese momento la flashé. ¿Me entendés? Los brownies me los comí pensando que no tenían nada, yo no fumo, no soy de fumar”.

“De ahí me fui a jugar fútbol cinco con amigos, empecé a flashear que me moría. Tenía taquicardia, estaba transpirando”, dijo. Todo, según Vázquez, fue culpa de los brownies locos.

cantante rombay denuncia drogado