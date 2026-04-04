Tras perder el clásico de Avellaneda, Marcos Rojo provocó a los hinchas de Independiente: qué hizo
El defensor de Racing se retiró de la cancha realizando un polémico gesto a los plateístas locales que fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó.
Como se sabe, Independiente se quedó con el triunfo en el clásico de Avellaneda ante Racing, en partido disputado este sábado en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la 13° fecha del Torneo Apertura 2026.
El delantero paraguayo Gabriel Ávalos fue quien, con su gol a los 80 minutos de partido, dio cifras definitivas al encuentro a favor del “Rojo”, definiendo en el área chica tras un gran pase de Santiago Montiel.
Y fue Marcos Rojo, justamente, quien finalizado el partido en el que su equipo resultó perdidoso dio la nota, al realizar un polémico gesto a los hinchas locales, que celebraba la victoria tras la fallida actuación de la Academia, que incluso marró un tiro libre penal a través de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, que la “canchereó” picando un remate que terminó yéndose por encima del travesaño custodiado por Rodrigo Rey.
Cuando se retiraba de la cancha junto a sus compañeros, el defensor, ex Boca y ex Selección Argentina, saludó irónicamente a la tribuna que los abucheaba y realizó un polémico gesto, referido a un “equipo chico”, que no hizo más que exacerbar a los plateístas locales que celebraban la victoria obtenida por la mínima.
Hinchas de Independiente lanzaron elementos al banco de Racing: Rodrigo Rey se acercó a calmar
Avellaneda se paralizó este sábado: Independiente y Racing protagonizaron un nuevo capítulo de su histórica rivalidad en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. En el marco de la 13° jornada del Torneo Apertura, ambos equipos llegaron con el impulso de sus victorias en Copa Argentina, pero obligados a saldar cuentas pendientes en una liga donde atraviesan realidades muy diferentes.
Lo cierto es que, como suele suceder en los clásicos del fútbol argentinos, no faltaron los momentos picantes. Cerca del final del primer tiempo, Gustavo Costas se cruzó con un plateísta del Rojo y los locales estallaron con silbidos, escupitajos y elementos lanzados al banco de suplentes.
Tanto fue el enojo que Rodrigo Rey se acercó a calmar los ánimos de su propia hinchada. Pasados algunos minutos, el partido se reanudó.
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