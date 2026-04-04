Tras perder el clásico de Avellaneda, Marcos Rojo provocó a los hinchas de Independiente: qué hizo

Hinchas de Independiente lanzaron elementos al banco de Racing: Rodrigo Rey se acercó a calmar

Avellaneda se paralizó este sábado: Independiente y Racing protagonizaron un nuevo capítulo de su histórica rivalidad en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. En el marco de la 13° jornada del Torneo Apertura, ambos equipos llegaron con el impulso de sus victorias en Copa Argentina, pero obligados a saldar cuentas pendientes en una liga donde atraviesan realidades muy diferentes.

Lo cierto es que, como suele suceder en los clásicos del fútbol argentinos, no faltaron los momentos picantes. Cerca del final del primer tiempo, Gustavo Costas se cruzó con un plateísta del Rojo y los locales estallaron con silbidos, escupitajos y elementos lanzados al banco de suplentes.

Tanto fue el enojo que Rodrigo Rey se acercó a calmar los ánimos de su propia hinchada. Pasados algunos minutos, el partido se reanudó.

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