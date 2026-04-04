Así fue la dolorosa despedida en redes sociales para el enfermero de Palermo: "No tengo palabras..."

En Instagram, Daniela Fernández escribió: “No tengo las palabras suficientes cuando la vida sorprende con una despedida tan inesperada… Todo queda en silencio, en incredulidad, en un dolor que cuesta entender”.

“Nos quedamos con lo pendiente, con lo que faltó decir, con abrazos que ya no podremos dar… pero también con todo lo hermoso que compartimos” porque “fuiste una persona especial, de esas que dejan marca, de esas que no se olvidan”, asegura.

Y finaliza: “Aunque hoy duela tanto, sé que tu recuerdo va a seguir vivo en cada risa, en cada historia, en cada rincón donde supiste estar. Hoy así rota completamente, te amo amigo Eduardo Bentancourt”.