El show de The Weeknd en Buenos Aires cambió de lugar y fecha

Sobran las introducciones con un artista como The Weeknd, que lanza hit tras hit a escala global y encabeza la lista de las 100 canciones más exitosas de todos los tiempos de Billboard con “Blinding Lights”. El ícono pop vuelve a visitar a sus fans argentinos después de seis años (su debut fue en el Lollapalooza de 2017), con mucho material nuevo que estrenar por estas latitudes. En su debut en Argentina presentaba Starboy. Desde ese entonces hasta hoy, The Weeknd lanzó My Dear Melancholy (2018), After Hours (2020) y Dawn FM (2022). La gira combina las presentaciones de sus últimos dos trabajos ya que los planes para presentar After Hours debieron postergarse por las restricciones que impuso la pandemia. El nombre del tour, “After Hours Til Dawn”, combina los títulos de sus últimos lanzamientos de manera tal que se forma lo que podríamos traducir como “después de horas y hasta el amanecer”. Un tour que promete eso, una noche completa e inolvidable.

Embed