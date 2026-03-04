Ni Xuper TV ni Magma TV: cómo ver EN VIVO Lanús vs. Boca por el Torneo Apertura
El Granate y el Xeneize se miden este miércoles desde las 21 por la séptima fecha. Conocé las opciones oficiales para ver el partido sin Xuper TV.
La expectativa es total para uno de los platos fuertes de la fecha. Lanús y Boca se enfrentan este miércoles, desde las 21, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. No se puede ver por Xuper TV ni por Magma TV, pero hay alternativas legales y gratis.
El encuentro, que promete sacar chispas en la zona sur, se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez y será dirigido por el árbitro Darío Herrera.
IMPORTANTE: Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Lanús vs. Boca EN VIVO por Internet
Ante la enorme demanda para seguir el encuentro, es importante destacar cuáles son las vías legales y oficiales para disfrutarlo en alta definición, dejando de lado plataformas alternativas y no oficiales como Xuper TV o Magma TV.
Por dónde pasan Lanús vs. Boca por TV
El partido entre el "Granate" y el conjunto de la Ribera se podrá ver en directo por televisión únicamente a través de la pantalla de ESPN Premium. Cabe recordar que para acceder a esta señal deportiva hay que tener contratado previamente el Pack Fútbol en tu cableoperador.
Según el servicio que tengas en tu hogar, el canal se sintoniza de la siguiente manera:
-
Cablevisión / Flow: Canales 123 y 603 (Digital y HD).
DirecTV: Canales 604 (SD) y 1604 (HD).
Telecentro: Canales 111 (SD) y 1017 (HD).
Dónde ver el partido ONLINE sin Xuper TV
Para aquellos que no estén en sus casas y busquen una alternativa digital, el duelo por la séptima fecha del Torneo Apertura se podrá seguir desde una PC, tablet o cualquier dispositivo móvil a través del propio Pack Fútbol vinculado a las plataformas de Cablevisión Flow, Directv GO y Telecentro Play.
Asimismo, otra opción disponible y oficial para ver el encuentro por internet es mediante la aplicación de streaming Disney+, previo registro y suscripción de los usuarios.
Dejá tu comentario