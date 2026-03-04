Ni Xuper TV ni Magma TV: cómo ver EN VIVO Lanús vs. Boca por el Torneo Apertura

Según el servicio que tengas en tu hogar, el canal se sintoniza de la siguiente manera:

Cablevisión / Flow: Canales 123 y 603 (Digital y HD).

DirecTV: Canales 604 (SD) y 1604 (HD).

Telecentro: Canales 111 (SD) y 1017 (HD).

Dónde ver el partido ONLINE sin Xuper TV

Para aquellos que no estén en sus casas y busquen una alternativa digital, el duelo por la séptima fecha del Torneo Apertura se podrá seguir desde una PC, tablet o cualquier dispositivo móvil a través del propio Pack Fútbol vinculado a las plataformas de Cablevisión Flow, Directv GO y Telecentro Play.

Asimismo, otra opción disponible y oficial para ver el encuentro por internet es mediante la aplicación de streaming Disney+, previo registro y suscripción de los usuarios.